“Ho tolto Osimhen…”: Napoli, la rivelazione di Spalletti spiazza i tifosi

Arrivano le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria del Napoli contro la Roma sulla sostituzione di Victor Osimhen

Il Napoli ha vinto una grande partita contro la Roma per 2-1, grazie ai gol di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Il primo, quello del centravanti nigeriano è stato oggettivamente fantastico, finalizzato con un’ottima conclusione dopo uno stop di petto e il palleggio di coscia. Spalletti ha poi tirato fuori capocannoniere della Serie A mandando in campo Giovanni Simeone. In pochi minuti, l’argentino ha risolto tutti i problemi dei partenopei in seguito all’1-1 di Stephan El Shaarawy.

Negli studi di DAZN, Luciano Spalletti si è presentato per commentare la partita e ha risposto ai complimenti di Andrea Barzagli. L’ex difensore della Juventus ha sottolineato il coraggio di togliere Osimhen dal campo, inserendo Raspadori e Simeone che stanno trovando poco spazio, ma ogni volta che vengono chiamati in causa, riescono a fare bene.

Napoli, Spalletti ferma ogni critica su Osimhen-Simeone

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma: “Ho tolto Osimhen perché non ci possiamo aspettare che gli stessi giocatori possano usare tutto il tempo a disposizione dimenticando quello che è il lavoro settimanale e l’impegno degli altri. Bisogna tener conto della voglia degli altri, sennò non siamo allenatori completi”. Poi continua: “All’inizio dell’anno quand’è mancato Osimhen, Raspadori e Simeone ci hanno permesso di superare il turno in Champions. Con i cinque cambi tutti possono giocare e dare il loro contributo”.

Insomma, Spalletti frena subito delle possibili critiche e ulteriori sottolineature riguardo la sostituzione di Osimhen sull’1-1. L’ingresso in campo di Simeone ha deciso la partita, permesso al Napoli di conquistare altri tre punti e di salire a 53 in classifica. Il centravanti argentino ha segnato tre gol in Serie A, tutti decisivi: Milan, Cremonese e Roma le sue vittime. Tra l’altro, tutte da subentrato. E l’allenatore dei partenopei ci ha tenuto anche a ricordare i gol in Champions League, del Cholito e di Raspadori che hanno permesso al Napoli di vincere il girone.