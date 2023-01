Mourinho critica Osimhen in diretta: “Se va in Inghilterra…”

Il Napoli ha vinto contro la Roma grazie ai gol di Osimhen prima e di Simeone dopo: le parole di Mourinho coinvolgono proprio il nigeriano.

Il Napoli, quindi, nonostante il gol segnato da El Shaarawy nella ripresa, ha comunque portato a casa un’altra vittoria fondamentale. A segno sono andati Victor Osimhen prima e Giovanni Simeone dopo. La Roma è uscita perciò sconfitta dal Maradona, ma lasciando comunque orgoglioso José Mourinho. Le sue dichiarazioni.

La Roma ci ha provato fino all’ultimo contro un Napoli che quest’anno sembra non avere rivali. Il club partenopeo resta al primo posto in classifica con un sonoro +13 sull’Inter al secondo posto.

La Roma, come ha dichiarato Mourinho a ‘DAZN’, è in ogni caso compatta. È una famiglia, nonostante tutto. E nonostante la sconfitta contro il Napoli di questa sera. Le parole del mister giallorosso, a questo proposito, hanno portato una grande dose di orgoglio. Ma non solo. E non sono passate inosservate.

Napoli-Roma, Mourinho elogia Osimhen ma poi spiazza in diretta: le sue parole sull’attaccante azzurro

Così ha esordito, nel post-partita ai microfoni di ‘DAZN’, José Mourinho: “Dieci minuti dopo il gol di Osimhen c’è stato un periodo in cui si è sentito l’ingiustizia dell’1-0. Noi abbiamo giocato bene, pressando altissimo, difendendo molto bene. Questa è una di quelle partite perse ma da cui esci con maggiore fiducia. A volte il calcio è ingiusto e la squadra che merita di più perde. Oggi meritavamo di vincere la partita”.

Ha continuato: “Mancini ha giocato praticamente da terzino destro su Kvaratskhelia, hanno fatto bene anche Ibanez di là e Smalling su Osimhen“. Poi, proprio sul nigeriano, Mourinho ha aggiunto a sorpresa: “Osimhen è certamente un giocatore top. Ma se va in Inghilterra e gioca così lo ammazzano. Qua in Italia accettano questo atteggiamento”.