Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: il dato è chiaro

I numeri non mentono e perciò in vista di Napoli-Roma il patron Aurelio De Laurentiis non può che festeggiare quanto è sul punto di accadere.

Cinquanta punti su cinquantasette in appena diciannove giornate di campionato posizionano il Napoli primo in classifica e ben distante dalle rivali immediatamente dietro, su tutte Milan, Inter, Atalanta e Lazio. Ciò significa che la squadra azzurra può iniziare con serenità il girone di ritorno del campionato di Serie A, ma di certo non sottovaluterà nessuna gara: ogni punto è prezioso per un momento che può passare alla storia.

Un modo di pensare che si fortifica quanto dinanzi il Napoli ritrovare avversari di grande spessore, com’è il caso della Roma di José Mourinho. Sono i giallorossi gli ospiti della domenica sera allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta. La buona notizia è che Spalletti ha a disposizione ciascuno dei suoi calciatori per affrontare quelli avversari: tra i convocati è rientrato Kvaratskhelia e sarà a disposizione anche l’ultimo arrivato, ovvero Pierluigi Gollini.

Uno degli altri strumenti validi ad appannaggio degli azzurri sarà il calore del pubblico di casa. Allo stadio mancheranno i tifosi ospiti, poiché le trasferte sono vietate ai sostenitori del Napoli e della Roma per due mesi, a causa degli scontri fra ultras in autostrada. Tutto sarà quindi a tinte azzurre.

Napoli-Roma, Stadio Maradona gremito per la grande notte di Serie A

Secondo le informazioni riferite da ‘Il Mattino’, ad accogliere il Napoli ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Sebbene siano disponibili ancora alcuni biglietti, quindi non si può parlare di vero e proprio sold out, lo stadio sarà stracolmo. Si conteranno circa 50mila sostenitori del Napoli ad accogliere, acclamare e sostenere la squadra di Spalletti nella difficile sfida.

Tribuna Nisida, Distinti e Curve inferiori contano ancora con dei posti che possono essere occupati e che magari lo saranno: l’adrenalina sale in città e i ritardatari dell’ultimo minuto hanno la possibilità di rimediare acquistando il tagliando. Anche perché Napoli-Roma non sarà una sera qualsiasi. In settimana il club di Aurelio De Laurentiis ha annunciato una sorpresa per tutti i presenti sugli spalti prima del fischio d’inizio e in collaborazione con Coca-Cola. Si vocifera che riguarderà il ritorno dell’inno, ‘O surdato ‘nnamurato, ma tutto è da scoprire.