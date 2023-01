❌ “Addio in estate”: Juve, tifosi furibondi e divorzio ormai certo

I tifosi della Juve non ci stanno. L’addio in estate è ormai certo, anche Massimiliano Allegri dovrà prepararsi a salutare il suo titolare.

Per la Juve è il momento è sempre più complesso. La sconfitta contro il Monza rappresenta l’ennesimo passo falso di una squadra che sembrava essere in abbondante ripresa, ma che dopo la sconfitta contro il Napoli ha dovuto fare i conti con diversi problemi. In primis la necessità di mettere a posto l’aspetto psicologico dopo un passirò cosi amaro, ma anche il dover fronteggiare problemi che arrivano dall’esterno del campo. I 15 punti di penalizzazione, ormai sembra chiaro, hanno avuto effetto anche sul rendimento della squadra.

La Juventus non sembra tranquilla quando scende in campo, e proprio la sconfitta contro la squadra di Raffaele Palladino appare un segnale chiaro. Serviva un segnale chiaro ed evidente, qualcosa che permettesse anche ai tifosi di poter sperare in una reazione, magari una cavalcata ed un ribaltone sul campo. Cosi, però, non è stato. Anzi, la sconfitta col Monza ha tolto ogni tipo di certezza a tutta la piazza bianconera.

Juve, addio Di Maria in estate: difficile si vada avanti insieme

Uno dei giocatori che è sembrato maggiormente in ombra, è proprio Angel Di Maria. Diciamolo, dall’Argentino ci si aspettava molto di più nel corso di questa stagione. Tra infortuni ed una condizione fisica da ritrovate, ‘El Fideo’, non ha dato quel supporto evidente e decisivo sul campo. Ed ora il futuro sembra non dare molte speranze circa una permanenza dell’argentino in quel di Torino.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Di Maria e la Juventus con ogni probabilità si separeranno in estate. L’accordo tra le parti è soltanto di 12 mesi, e ad oggi (considerata anche la difficile situazione societaria) sembra davvero improbabile che il neo campione del mondo resti in maglia bianconera per un altro anno. I tifosi, ovviamente, anche sui social sono inviperiti da questa situazione, ed aspettano ulteriori chiarimenti vista anche l’importanza del giocatore all’interno della rosa.