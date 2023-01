“Juve in B? Sarebbe un vacanza!”: tifosi atterriti, lo scenario spaventa i bianconeri

Dopo la penalizzazione di 15 punti, per i tifosi della Juve è stato progettato uno scenario che fa veramente paura.

Il campionato italiano è stato scosso la settimana scorsa dalla sentenza della Corte d’Appello della FIGC della sentenza di 15 punti di penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze.

In questi giorni, probabilmente lunedì prossimo, ci saranno le motivazioni della sentenza e da quel momento la Juventus avrà 30 giorni per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Quest’ultimo non si pronuncerà sulla veridicità della decisione da parte della Corte d’Appello della FIGC, ma sulla sua legittimità. .

Nel frattempo, la Juventus è precipitata in classifica. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, adesso è decima in classifica in compagnia della Fiorentina di Vincenzo Italiano e del Bologna di Thiago Motta. Se da un lato la sentenza della Corte d’Appello della FIGC ha portato le proteste di tanti tifosi della ‘Vecchia Signora’, dall’altro c’è chi attacca duramente l’operato del club bianconero.

Juve, lo scenario di Paolo Ziliani: “La Serie B sarebbe una vacanza pagata per il team bianconero”

Il giornalista Paolo Ziliani ha infatti scritto così su Twitter: “Ebbene caro Tuttosport, non è esatto. Magari c’è qualcuno che vuole mandare veramente la Juventus in Serie B; ma il vero problema è che i giganteschi e sterminati illeciti commessi la portano, regolamenti alla mano, molto vicina alla radiazione. In Serie B sarebbe come una vacanza pagata. Troppa grazia”.

Questo tweet di Paolo Ziliani sta facendo molto discutere, anche se Massimiliano Allegri non ha tempo per pensare alle vicende giudiziarie. La sua Juventus, infatti, è attesa dal match di domenica contro il Monza dell’ex bianconero Raffaele Palladino. I bianconeri, in attesa del ricorso, hanno il dovere di vincere più partite possibili per cercare di scalare posizioni nella classifica della nostra Serie A.

Dopo la sfida di campionato contro il Monza, il team piemontese dovrà affrontare un altro ex bianconero. Giovedì prossimo, infatti, i bianconeri sfideranno la Lazio di Maurizio Sarri nel quarto di finale di Coppa Italia.