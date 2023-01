😡 Mourinho furioso con Osimhen: la rivelazione spiazza tutti

La rivelazione in diretta spiazza tutti riguardo José Mourinho che si è infuriato con Victor Osimhen per il suo presunto atteggiamento

Il Napoli ha vinto contro la Roma un match importantissimo in ottica corsa scudetto, portandosi a +13 sulla seconda che l’Inter alla ventesima giornata. Mai in Serie A c’era stato un distacco così importante a questo punto della stagione. Decisivi, per la squadra di Luciano Spalletti, i gol di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. L’argentino ha risolto la situazione pur avendo a disposizione solo un quarto d’ora segnando un gran bel gol. Ma quello del nigeriano ha lasciato di stucco anche i tifosi allo stadio, con lo stop di petto, il controllo di coscia e un tiro potentissimo che ha trafitto Rui Patricio.

L’arbitraggio di Daniele Orsato ha fatto discutere José Mourinho nel tunnel degli spogliatoi. I due sono stati beccati a discutere dalle telecamere. E nel postpartita, l’allenatore della Roma si è lamentato dell’atteggiamento di Osimhen, che a suo modo di vedere in questo modo non potrebbe giocare in Premier League. E oggi è arrivata la rivelazione del giornalista di DAZN Tommaso Turci.

Mourinho-Osimhen, la rivelazione di Turci

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mourinho si è infuriato per degli atteggiamenti di Osimhen, a suo modo di vedere troppo plateali in occasione di qualche contrasto e di qualche caduta. Troppo leggero in quelle occasioni e questo ha causato la rabbia di Mou”. Nel postpartita, lo Special One era molto amareggiato per il risultato della partita, vista l’ottima prestazione della sua squadra che ha messo in seria difficoltà il Napoli. Ciò che è stato decisivo nel finale è stata probabilmente la linea troppo bassa della Roma, che si è accontentata del pari.

Simeone, invece, ha infilato Rui Patricio dopo un gran movimento di Smalling. Un gol decisivo così come a San Siro contro al Milan o come allo Zini alla Cremonese. L’impatto di Belotti, subentrato al posto di Abraham, non è stato molto importante dal punto di vista offensivo.