“Scudetto? Più importante entrare in Champions”: Napoli, la bizzarra teoria in diretta

Meglio vincere lo Scudetto o entrare in Champions League? La bizzarra teoria raccontata in diretta dopo la vittoria del Napoli di Spalletti.

Il Napoli si conferma squadra meritevole di quel primo posto in classifica che sta facendo sognare i tifosi. L’obiettivo Scudetto è concreto, e col passare delle settimane c’è sempre più consapevolezza della forza di una squadra che ad oggi ha si bisogno di continuare su questa strada, ma anche di guardarsi allo specchio e capire quanto bene si stia facendo in una stagione dove non era scontento arrivare a certi risultati. In estate gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian ed Ospina avevano preoccupato i tifosi. Ma sembrano tempi lontani, lontanissimi.

I nuovi arrivati come Kvara, Kim ed Olivera si sono inseriti prontamente, e giornata dopo giornata hanno legittimato gli investimenti fatti dalla società. Mentre il Napoli cavalca a velocità supersonica, le altre big della Serie A zoppicano. Soltanto nell’ultimo weekend trascorso abbiamo visto le debacle clamorose di Milan e Juventus, senza dimenticare quella dell’Inter la scorsa settimana contro l’Empoli. Insomma, nella corsa Scudetto, almeno ad oggi, sembra davvero non esserci storia.

Napoli, Costacurta minimizza: meglio entrare in Champions che…

Il Milan, in particolare, è andato incontro ad una figuraccia casalinga che sta facendo discutere. La sconfitta contro il Sassuolo tra le mura amiche ha fatto molto rumore, anche tra gli stessi tifosi rossoneri che ora si interrogano sull’effettiva validità del progetto che vede in panchina Stefano Pioli. E’ proprio l’allenatore finito al centro delle polemiche in queste ore. C’è chi, però, punta il dito verso un’altra direzione.

Alessandro Costacurta, volto di ‘Sky Sport’ ed ex difensore del Milan, ha parlato in diretta analizzando proprio il momento del campionato italiano. Il Napoli è proiettato verso lo Scudetto, eppure secondo l’ex giocatore rossonero sarebbero altre le priorità che una squadra big del campionato italiano dovrebbe porsi.

“Per certi versi è più importante entrare in Champions League che vincere il campionato“, ha detto Costacurta durante ‘Sky Calcio Club’. Una teoria quanto meno bizzarra, considerando che la vittoria di un titolo importante come lo Scudetto rappresenta uno step importante che lo stesso Milan ha festeggiato ampiamente lo scorso anno, cosi come l’Inter l’anno precedente, soprattutto dopo gli anni di dominio totale da parte della Juventus.