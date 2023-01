“Come nell’anno dello Scudetto”: Napoli, il dato esalta i tifosi

Il Napoli, battendo la Roma, ha fatto un altro passo concreto verso lo scudetto. Il dato che fa sognare la piazza azzurra.

L’ennesimo capolavoro, nell’ambito di una stagione pressoché perfetta. Tanto in campionato che in Champions League. Il Napoli ieri, di fronte al proprio pubblico, ha conquistato la 17esima vittoria in 20 partite disputate in Serie A battendo 2-1 la Roma. Un ruolino di marcia mai visto, record, che testimonia una volta di più la bontà del lavoro fatto dal club in sede di mercato nella scorsa stagione ma anche i meriti di Luciano Spalletti.

Il tecnico, ad esempio, ha valorizzato tutti i calciatori a disposizione mettendoli nelle condizioni ideali per esplodere. È il caso, ad esempio, di Stanislav Lobotka diventato una delle principali colonne portanti della squadra. In netto rialzo anche le prestazioni di Victor Osimhen. Il nigeriano, fino allo scorso anno, era un attaccante moderno abile in fase di realizzazione ma con ancora ampi margini di miglioramento.

Da agosto in poi, invece è cresciuto pure dal punto di vista caratteriale conquistando i gradi di leader in campo. Un top player a tutto tondo, autore di 15 reti e 4 assist in 20 apparizioni complessive. Ottime risposte, infine, stanno arrivando da Giovanni Simeone il quale, nelle 17 partite in cui è stato impiegato (525 minuti) è quasi sempre riuscito a farsi trovare pronto mettendo a referto 8 gol.

Il Napoli sogna dopo la vittoria ai danni della Roma

Un grande collettivo che, in Italia, ha fatto il vuoto. L’Inter seconda è a -12, il Milan in piena crisi d’identità a -15, la Juventus addirittura a -30. Il cammino in Champions riprenderà a febbraio e vedrà gli azzurri affrontare, agli ottavi di finale, l’Eintracht Francoforte sesto in Bundesliga. Non proprio il più ostico degli avversari. Le chance di andare avanti sono quindi alte. La piazza, intanto, ha cominciato a sognare in grande.

Il motivo è da ricercare anche in un altro particolare elemento. In casa il Napoli, con quella di ieri, ha ottenuto 8 vittorie di file. Proprio come nell’anno, ha sottolineato oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, dell’ultimo scudetto. Alla conclusione del torneo mancano ancora 18 partite ma nell’ambiente, nel frattempo, c’è già un gran fermento. Il popolo azzurro vuole festeggiare insieme ai propri beniamini.