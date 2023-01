😱”Ma che domande fai?”: De Laurentiis beccato nel post partita, reazione mia vista

Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta sulla Roma, ha fatto un altro passo verso lo scudetto. La risposta di De Laurentiis, però, spiazza.

Il volo continua. Il Napoli, grazie alla vittoria ottenuta ai danni della Roma, ha consolidato il primo posto in classifica portandosi a +13 dall’Inter seconda. Il diciassettesimo successo in 20 partite disputate in campionato, un altro passo concreto verso il terzo scudetto della storia azzurra che il club aspetta di festeggiare dal 1990. Le difficoltà, ieri allo stadio “Maradona”, non sono mancate ma il gruppo guidato da Luciano Spalletti è riuscito comunque ad avere la meglio e fare bottino pieno.

A sbloccare il match, come di consueto, ci ha pensato Victor Osimhen sempre più capocannoniere della Serie A con le sue 14 reti. Il gol siglato da Stephan El Shaarawy ad un quarto d’ora dal fischio finale aveva riportato la sfida in equilibrio ma alla fine è prevalsa la maggiore qualità dei partenopei, trascinati di nuovo avanti all’86esimo da Giovanni Simeone (ottavo centro in 17 apparizioni complessive).

Un’altra prova di forza della capolista, che ora può guardare con ottimismo al futuro. Il gap che lo separa dalle altre rivali è diventato ancora più ampio con i supporter che, nel frattempo, hanno cominciato a sognare in grande. All’interno della società, in ogni caso, prevale la cautela e la scaramanzia. A confermarlo è il video apparso nelle scorse ore su TikTok con protagonista il presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis scaramantico sullo scudetto

Il tifoso Giovanni Visone, al termine della gara, ha infatti chiesto al numero uno del club: “Lo vinciamo quest’anno?”. Ovvio il riferimento al tricolore. Una domanda non troppo apprezzata dal presidente: “No, lo perdiamo..Ma che c*** di domanda fai?”. La scena, svoltasi nei parcheggi dell’impianto di Fuorigrotta, ha fatto sorridere i presenti e registrato un gran numero di interazioni social.

La strada che conduce verso il trionfo è ancora lunga e lastricata di ostacoli ed il Napoli, nonostante l’ottimo rendimento mostrato fin qui dall’intera rosa, non intende cullarsi sugli allori. Per centrare l’obiettivo più ambito servirà restare concentrati e continuare a pigiare forte sull’acceleratore. L’Inter non intende mollare, ma distanza non sembra recuperabile. Per il Napoli, questo può davvero essere l’anno giusto.