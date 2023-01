“Con tutto il veleno…”: Napoli-Osimhen, tifosi spiazzati dal retroscena

Napoli, attenzione al retroscena a sorpresa che spiazza i tifosi. Parla l’amico di Osimhen, tutto rivelato dopo la Roma: i dettagli

La sua rete contro la Roma è stata tanto bella quanto importante. Anche perché è servita a rompere l’equilibrio e a condurre il suo Napoli verso l’ennesima vittoria del proprio campionato. Quello di Victor Osimhen è davvero un momento magico, che da quando è tornato dall’infortunio di inizio anno non si è più arrestato. Arrivato già a 15 gol in campionato, il nigeriano non è mai stato devastante come sta apparendo quest’anno. E su di lui, si è scatenata ormai la sana mania dei tifosi azzurri.

“Questo è il vero Victor, il calciatore che è sempre stato destinato a diventare”: parola di Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha svelato tutta la gioia sua e del calciatore, dopo la vittoria con la Roma. “Ha già sorpassato il suo record di gol, messo a segno lo scorso anno – continua Akatugba – Victor è già a 15 gol e c’è ancora tutta una seconda parte di stagione ancora da giocare…”.

Napoli, l’amico di Osimhen svela tutto dopo la Roma: “Con tutto il veleno che aveva in corpo…”, i dettagli

Di qui, Oma Akatugba commenta anche la rete segnata ieri dal suo amico Osimhen. E svela un piccolo retroscena che spiazza positivamente i tifosi del Napoli: “Quello di Victor, ieri, è stato uno dei migliori gol della stagione! Ha mostrato tutte le sue abilità! Ha messo giù il pallone con una facilità incredibile, per poi tirare verso la porta con tutto il veleno e la fame che aveva dentro”.

Veleno che il nigeriano cova positivamente, per poi sfogare in campo e ascendere ancor di più come leader indiscusso di questo Napoli: “Anche dalla panchina è un leader per i suoi compagni, all’interno di questo gruppo si respira un’aria bellissima”, ha continuato Akatugba. Un’aria che anche i tifosi sperano possa reggere sino al termine di questo pazzo ed incredibile campionato.