Napoli, mazzata terribile: la rivale scudetto è nei guai

Il Napoli continua la propria corsa in campionato e si gode il suo gruppo compatto: quanti problemi invece per la big rivale!

Il Napoli si gode il suo stato di forma e l’ulteriore slancio arrivato dopo la vittoria contro la Roma al Maradona. Ma quanti problemi, invece, per la rivale alle sue spalle. Infortunio pesante tra le file della squadra rossonera in vista di un big match.

Il Napoli continua a guardare solamente il proprio percorso che fin qui non ha avuto nessun rivale. Le altre big alle spalle degli azzurri si sono spesso e volentieri messi i bastoni tra le ruote da sole. E alla prossima di Serie A sarà da capire come terminerà il Derby tra Inter e Milan.

Proprio in casa Milan sono arrivate brutte notizie per Stefano Pioli. Perché Ismael Bennacer, titolarissimo della squadra rossonera, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro per lui.

Brutte notizie per la rivale del Napoli: il Milan Pioli perde un titolare prima dell’Inter

Come riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, quindi, il Milan ha ricevuto un’altra brutta notizia. Che non aiuta certo a superare prima possibile la brutta sconfitta arrivata ieri in casa, a San Siro, da parte del Sassuolo. Prima del derby da disputare contro l’Inter sono infatti arrivate novità importanti in merito alle condizioni di Ismael Bennacer.

“Il giocatore oggi era a Milanello. Non sappiamo se il problema è di oggi o dei giorni scorsi. Molto probabilmente dei giorni scorsi, ovviamente il Milan farà di tutto per recuperarlo ma con gli infortuni muscolari non c’è da scherzare e per questo ci saranno nuovi esami perché bisogna capire i tempi di recupero. È a rischio per il derby“, viene riferito a ‘Sky Sport’