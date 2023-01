Napoli, Osimhen e l’accostamento a tre campioni del passato: tifosi in delirio

Una super vittoria, quella messa a segno ieri dal Napoli contro la Roma. Spunta il paragone che vede Osimhen accostato a tre campioni del passato.

Victor Osimhen ad oggi è il vero trascinatore di una squadra che sta viaggiando ad una velocità importante. Gli azzurri sono primi in classifica con un vantaggio non da poco rispetto alla seconda in classifica, ad oggi l’Inter. Va detto, alle spalle del Napoli c’è una bagarre foltissima con il piazzamento Champions che ad oggi è l’obiettivo di almeno cinque squadre. La vittoria di ieri contro la Roma rappresenta l’ennesimo passaggio di un campionato che ad oggi vede il Napoli assoluto protagonista.

A suon di gol, come detto, è proprio Osimhen uno dei grandi trascinatori. Anche ieri l’attaccante nigeriano ha sbloccato la partita con una rete fantastica, misto di atletismo ed esplosività. A decidere la partita, poi, è stato il gol di Giovanni Simeone, entrato dalla panchina ed abile a sfruttare l’occasione giusta per battere Rui Patricio e portare la sua squadra nuovamente in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di El Shaarawy.

Napoli, il super gol di Osimhen e l’accostamento a tre campioni

Oggi si spendono non soltanto gli elogi per Osimhen, ma anche accostamenti importanti per un giocatore che si sta rivelando fondamentale per le economie di gioco di mister Spalletti. La manovra offensiva trova in Victor un finalizzatore purissimo, di fatto perno centrale di tutta un’idea tattica che quest’anno sta riscoprendo valori importanti. Anche dall’estero guardano al Napoli con grande ammirazione.

L’edizione odierna di ‘Marca’, noto quotidiano spagnolo, si è soffermata proprio su Osimhen e l’importanza del giocatore nigeriano per la squadra partenopea. Il gol del nigeriano, in particolare, è stato analizzato ai raggi X, andando cosi a riscoprire anche dei parallelismi con altri campioni gloriosi del passato.

“Osimhen lo abbassa di petto con la qualità di Romario, lo controlla di coscia come se fosse Ronaldinho e lo colpisce con una violenza tipica dello stesso Ronaldo”, scrive ‘Marca’. Tre campioni tutti ritrovati nella fantastica rete messa a segno contro la Roma, che ha mandato in delirio i tifosi presenti ieri allo Stadio Diego Armando Maradona.