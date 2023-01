Inter, Lautaro punzecchia il Napoli: “Corsa Scudetto? Vediamo…”

Al termine di Cremonese-Inter il bomber della serata, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune considerazioni anche sul Napoli rispetto alla corsa scudetto.

Era cominciata male la sfida contro la Cremonese, e invece per l’Inter ha ribaltato le sorti Lautaro Martinez. Proprio il bomber argentino, che non è riuscito a brillare ai Mondiali di Qatar 2022, sebbene la sua rete su rigore sia stata propedeutica per arrivare all’ambita e sognata finale contro la Francia. Medesima situazione l’ex Racing Club la vive in nerazzurro: alterna alti e bassi, ma finisce sempre per avere la parola decisiva sulle sfide che contano.

D’altronde è questo il mestiere dell’attaccante puro. E allora con una doppietta ha archiviato la pratica Cremonese, in attesa del risultato di Milan-Sassuolo, che sarà il lunch match della domenica. In realtà, pare che l’ambizione nerazzurra vada oltre. Nonostante i -13 punti dal Napoli, per l’Inter la lotta allo scudetto è ancora aperta.

È vero, questo sì, che resta davanti l’intero girone di ritorno e gli equilibri possono ribaltarsi. Il Napoli proprio domani allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ ha un crocevia duro, ovvero la sfida contro la Roma di José Mourinho. Il risultato che ne verrà fuori potrebbe confermare ancora una volta gli azzurri o far sperare le inseguitrici.

Lautaro Martinez avverte il Napoli: “Per stasera la mia Inter a -10”

Al termine di Cremonese-Inter, Lautaro Martinez ai microfoni di ‘DAZN’ è intervenuto così: “Questi tre punti contano molto, perché venivamo da una sconfitta. Abbiamo lavorato per conquistare la vittoria e portare i 3 punti a Milano. Con sofferenza, ma ce l’abbiamo fatta. Io a quota 20 gol? Spero di arrivare al massimo, perché significa che ho dato una mano alla squadra per arrivare in alto. Per ora siamo a -10, domani gioca il Napoli e vediamo”.

Proprio rispetto al Napoli, l’attaccante argentino senza timore lancia la sfida alla squadra di mister Spalletti: “Facciamo la corsa su noi stessi, abbiamo già perso troppi punti finora. 13 punti di distanza dal Napoli sono tanti, ma per stasera 10 e domani giocano loro. Quindi dobbiamo pensare a ogni gare e migliorare, tutte le gare saranno dure, lo sappiamo”.