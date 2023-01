Osimhen supera Mbappé: la notizia che fa felice il Napoli

La notizia che fa felice il Napoli è Victor Osimhen che supera Kylian Mbappé e mette nel mirino altri campioni del suo ruolo

Il Napoli sta dominando il campionato italiano con 53 punti conquistati in 20 partite. Uno stupendo score per la squadra di Luciano Spalletti, fermata in Serie A soltanto da tre squadre: Fiorentina, Lecce e Inter. Poi soltanto vittorie, nonostante per un certo periodo di tempo abbia dovuto rinunciare a Victor Osimhen, infortunatosi contro il Liverpool in Champions League. In quella partita e anche nelle successive, i partenopei hanno avuto dimostrazione del grande valore tecnico e morale che contraddistingue Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

E’ chiaro che quando Osimhen ha recuperato si è subito ripreso il posto, tra l’altro trovando anche il primo gol in Champions League contro l’Ajax. E non si è più fermato, essendo oggi il capocannoniere della Serie A con 14 gol segnati. La Scarpa d’Oro appare irraggiungibile viste le prestazioni sontuose di Erling Haaland, che domina l’Europa e spacca le porte in Premier League, ma il terzo posto appare raggiungibile.

Napoli, la notizia su Osimhen: superato Mbappé, si punta Kane

La classifica della Scarpa d’Oro dice che Haaland è al primo posto con 50 punti, seguito subito da Pellegrino del Bodo Glimt con 37,5. Oltre al numero di gol, c’è da valutare la moltiplicazione del coefficiente di difficoltà: x2 se è un campionato di prima fascia, x1,5 se è un campionato meno prestigioso come il caso di quello norvegese. Al terzo posto c’è Harry Kane, che in Premier ha segnato 16 gol con 32 punti. Osimhen, con i suoi 14 gol, è a quota 28 in classifica poco dietro Enner Valencia con i suoi 28,5 con la maglia del Fenerbahce.

Osimhen ha superato Kylian Mbappé in classifica. Il francese è a 26 punti e chiaramente le difese della Ligue 1 non sono propriamente le stesse della Serie A. Fin qui un bel traguardo che può concretizzarsi nel raggiungimento del terzo posto, anche se alla fine ciò che conta è la vittoria della Scarpa d’Oro: in questo caso, Haaland è lanciatissimo e domina la classifica.