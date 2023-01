Napoli, sorpresa Spalletti sugli spalti: quanta gioia per i ragazzi (FOTO)

Luciano Spalletti, il giorno dopo della vittoria del suo Napoli sulla Roma, si presenta allo stadio per guardare un’altra partita

Il match tra Napoli e Roma di ieri è stato vinto dalla squadra di Luciano Spalletti, che ha potuto contare su due super gol di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Una prova di altissimo livello, comunque, dei giallorossi, che hanno messo in seria difficoltà i partenopei. Mourinho ha perso il match quando la Roma si è abbassata troppo, dando modo al Napoli di ricompattarsi e di cercare di nuovo il gol del vantaggio. Simeone ha quindi approfittato di una marcatura leggera di Smalling e ha punito Rui Patricio.

Mai una capolista era a +13 sulla seconda classifica in Serie A. E’ successo al Napoli, che vede il sogno scudetto materializzarsi sempre di più. E’ lì, è tangibile, mancano però ancora parecchie partite alla fine del campionato. Intanto, Spalletti si gode questa stagione com’è giusto che sia e intanto fa una sorpresa ai ragazzi della Primavera di Nicolò Frustalupi, andando a guardare la partita allo stadio Piccolo di Cercola.

Napoli, Spalletti a Cercola per la Primavera

Si sta giocando in questi minuti la partita tra la Primavera del Napoli e quella dell’Empoli, il punteggio è di 0-0 all’intervallo. Secondo quanto riferito da SerieANews.com, è presente allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, anche Luciano Spalletti insieme a Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del club partenopeo. Una gradita sorpresa per tutti i ragazzi della Primavera, che possono avere l’occasione di mettersi in mostra sotto gli occhi attenti dell’allenatore della prima squadra. Diversi ex Primavera fanno parte della rosa, come Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, mentre Zanoli è da poco andato via in prestito alla Sampdoria dopo un anno e mezzo stabilmente utilizzato come vice Di Lorenzo.

La Primavera del Napoli sta lottando per raggiungere la salvezza con squadra molto blasonate come Inter, Milan e Atalanta. Non sarà facile raggiungere l’obiettivo per Frustalupi, ci sono tante squadre in pochi punti. Lo scorso anno la salvezza arrivò solo al playout grazie a un grandissimo campionato di Ambrosino, capocannoniere del Primavera 1.