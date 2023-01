Calciomercato Napoli, intesa totale per la cessione: affare in prestito

Il Napoli ha trovato l’intesa totale per la cessione in prestito di uno dei suoi gioiellini che cambia squadra a metà stagione

La scorsa estate c’era tanta incertezza per il Napoli sul mercato, soprattutto nel ritiro di Dimaro. L’addio di Kalidou Koulibaly aveva dato uno scossone forte all’ambiente, con il club partenopeo che non aveva concluso l’affare che ha poi portato Kim Min-Jae, seguito assiduamente anche dal Rennes. Alla fine, l’ha spuntata Giuntoli e il difensore sudcoreano è diventato un beniamino nel pubblico. Prima, però, per le esercitazioni in allenamento c’era Davide Costanzo, difensore centrale che ha giocato la stagione 2021/22 con la maglia della Primavera.

Costanzo ha conquistato la salvezza con la squadra di Frustalupi e poi si è aggregato alla prima squadra per la preparazione estiva. E’ rimasto a lungo, poi il 19 agosto ha trovato l’accordo con l’Alessandria per la partenza in prestito secco. In questi sei mesi ha trovato poco spazio, solo quattro presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C per un totale di 313′. Ed è notizia di poco fa l’accordo con la Pro Vercelli, la sua prossima squadra.

Napoli, Costanzo in prestito alla Pro Vercelli

Secondo quanto riferito da IamNaples.it, il Napoli e la Pro Vercelli hanno trovato l’accordo per il prestito secco di Davide Costanzo. Il difensore centrale napoletano giocherà questa seconda parte di stagione con un’altra squadra piemontese e lo farà insieme a due ex compagni di squadra, Coli Saco e Antonio Vergara. I due stanno trovando parecchio spazio con la maglia della Pro Vercelli e hanno trovato anche i primi gol tra i professionisti. Per Vergara, ventidue presenze tra campionato e Coppa con due gol e tre assist. Saco, invece, di partite ne ha giocate ventitré con tre gol e un assist.

La Pro Vercelli occupa attualmente il decimo posto della classifica del girone A di Serie C. E’ in piena lotta per la conquista di un posto ai playoff e viene da due vittorie consecutive contro Triestina e Novara. Per Costanzo si preannuncia un’esperienza importante, la speranza del difensore è che possa giocare di più e mettersi in mostra come gli ex compagni, entrambi di proprietà del Napoli.