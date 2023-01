Napoli, la novità assoluta per Kvaratskhelia: tifosi in estasi

Novità assoluta per Khvicha Kvaratskhelia che manda in estasi i tifosi del Napoli e anche quelli georgiani: cosa sta succedendo

Khvicha Kvaratskhelia sta giocando una stagione assurdamente fantastica per quelle che erano le premesse quand’è arrivato al Napoli. Nella sua conferenza stampa nel ritiro di Dimaro, lo stesso attaccante georgiano aveva parlato di un periodo di adattamento di tre o quattro mesi al calcio italiano. Invece, l’impatto è stato devastante e infatti tra Serie A e Champions League sono arrivati 9 gol e 13 assist in 21 partite. Numeri stratosferici considerando anche che ha saltato anche qualche match per infortunio.

Da quand’è arrivato Kvaratskhelia, il Napoli ha avuto un grosso seguito in Georgia. Tantissimi, infatti, sono i tifosi georgiani che arrivano allo stadio Maradona per ammirare le gesta del loro connazionale. Moltissimi vengono da ogni angolo della nazione georgiana e l’ultima novità riguarda proprio questa tifoseria. Si lavora infatti per collegare direttamente la città di Napoli con la Georgia.

Napoli, voli diretti per la Georgia: il punto

Le partite del Napoli in Georgia vengono ormai trasmesse sui maxischermi per strada, nei bar, ma anche nei cinema. Vedere Kvaratskhelia fa felici i georgiani che hanno il loro più grande desiderio quello di vedere una partita allo stadio Maradona. Secondo quanto riferito da Irakli Karkashadze, direttore degli aeroporti georgiani, l’Unione degli aeroporti della Georgia sta conducendo delle trattative per instaurare dei voli diretti con la città di Napoli. Questo perché la domanda di biglietti per Napoli è sempre più elevata, ma i georgiani sono costretti a lunghi scali prima di arrivare all’ombra del Vesuvio.

Nel caso si trovasse l’accordo, questi voli darebbero la possibilità ai georgiani di arrivare più facilmente a Napoli. E viceversa, verrebbe permesso ai napoletani anche di visitare città molto belle come la capitale Tbilisi avendo più facilità nei trasporti. Non è ancora chiaro se effettivamente ci sarà un collegamento diretto e con quale compagnia aerea. Ciò che è certo è che sarebbe una bellissima novità per Kvaratskhelia.