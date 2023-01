Meret al passo d’addio: Napoli, nome a sorpresa per Giuntoli

Meret ha attirato l’interesse di varie squadre della Premier League. Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli riflette sulle alternative.

Un’autentica corazzata, capace di dominare in Serie A e fare la voce grossa anche in Champions League. Per il Napoli, almeno fin qui, è una stagione da incorniciare. In Serie A, ad esempio, gli azzurri hanno totalizzato 17 vittorie in 20 partite disputate per un totale di 53 punti che valgono il primo posto in classifica. In Europa, invece, è arrivata una comoda qualificazione agli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte.

Un rendimento eccellente, i cui meriti vanno equamente suddivisi tra la dirigenza e l’allenatore. La scelta del presidente Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli di far partire, nella scorsa estate, 4 senatori e puntare su profili affamati di successo si è rivelata vincente. Tutti i nuovi arrivati (ad eccezione di Tanguy Ndombele) sono riusciti a fornire un contributo concreto alla causa, ripagando gli investimenti fatti.

Spalletti, dal canto suo, ha conferito alla propria squadra una precisa identità di gioco. I giocatori in campo, a prescindere dall’avversario affrontato, giocano a testa alta muovendosi all’unisono come un’orchestra ben rodata. Ma non finisce qua, perché il mister ha saputo pure valorizzare molti dei calciatori già presenti in rosa lo scorso anno. È il caso di Stanislav Lobotka e di Alex Meret.

Napoli, sirene inglesi per Meret: il piano di Giuntoli

Il portiere, in particolare, è diventato una delle colonne portanti della squadra mettendo a referto 8 clean sheet in campionato. Una crescita verticale, la sua, che gli ha consentito di finire nel mirino di alcune squadre della Premier League. Contatti veri e propri, ancora, non ce ne sono stati ma difficilmente il Napoli lo tratterrà nel caso in cui dovesse arrivare una proposta particolarmente interessante dal punto di vista economico.

Giuntoli intanto, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino, ha cominciato a studiare le alternative. Diverse le opzioni a disposizione del manager azzurro: la prima, in particolare, prevede il riscatto di Pierluigi Gollini (costo 8 milioni), appena arrivato dalla Fiorentina via Atalanta in prestito con diritto. In alternativa, restano vive le piste che portano a Guglielmo Vicario dell’Empoli ed Elia Caprile del Bari.