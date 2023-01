Occhio Napoli, ufficiale il colpo sul gong: arriva il rinforzo Champions

Napoli attento sul finale del calciomercato, con un rinforzo da Champions League che diventa ufficiale, in vista della gara con l’Eintracht.

Il mercato di gennaio non è stato particolarmente vivo finora, in Serie A. Nemmeno per il Napoli, che comunque è riuscito ad aggiungere alla sua rosa alcuni elementi importanti nei giorni scorsi. Giuntoli e De Laurentiis non impegnati in queste ultime ore a rinforzare la squadra, non solo per il campionato ma anche per la Champions League, obiettivo molto importante per il club, visto anche l’ottavo abbordabile.

Se infatti per il momento in campionato si può stare ancora relativamente tranquilli, con 13 punti di vantaggio sulla seconda, in Europa è ancora tutto da vedere. Tra fine febbraio e inizio marzo, il Napoli sarà impegnato negli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, detentore dell’Europa League e al momento sesto in Bundesliga. Una sfida molto delicata alla quale occorre arrivare concentrati, ben sapendo che il passaggio del turno è alla portata dei ragazzi di Spalletti.

Che andare avanti in coppa sia un obiettivo del Napoli non è un segreto, e lo ha confermato oggi lo stesso De Laurentiis. Chiarendo un audio scherzoso circolato nelle ultime ore sui social, il patron azzurro ha comunque affermato: “Tutte cose false tranne una, quella sulla Champions, alla quale teniamo molto”. E così, dopo Bereszynski e Gollini, la formazione partenopea potrebbe essere quasi al completo.

In vista di Napoli contro Eintracht, arriva un colpo di mercato

Giuntoli insegue un altro possibile arrivo in attacco con Cheddira, ma nel frattempo a muoversi sono anche i suoi rivali. L’Eintracht ha infatti ufficializzato Philipp Max, terzino sinistro tedesco di 29 anni, che arriva in prestito dal PSV Eindhoven. Il difensore ex Augsburg viene da due stagioni e mezza in Olanda, e in quella attuale ha giocato 25 partite servendo 2 assist.

All’Eintracht Francoforte, Max potrebbe diventare subito un titolare, prendendo il ruolo di laterale mancino lasciato libero in estate da Kostic, passato alla Juventus. Al suo posto era stato preso Luca Pellegrini, che però non ha convinto del tutto in Germania. Questa è la terza incursione sul mercato di gennaio dei prossimi avversari del Napoli, dopo gli arrivi di Simon Simoni dal FK Dinamo e di Paxten Aaronson dal Philadelphia.