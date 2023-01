😱 Napoli, tifosi increduli: l’episodio surreale lascia tutti senza parole

Al Napoli 100 milioni a ogni giocatore per perdere lo scudetto? È questa l’ultima strana provocazione lanciata dal presidente De Laurentiis.

Lo sostengono in molti: a questo punto del campionato, l’unico che può impedire al Napoli di vincere lo scudetto è il Napoli stesso. La squadra partenopea sta infatti conducendo una stagione eccellente sotto ogni punto di vista, e non sembra avere punti deboli. Ecco perché le frasi recentemente emerse stanno facendo molto discutere, soprattutto per chi le ha pronunciate. Il presidente De Laurentiis infatti torna a far discutere.

“No, non lo vinciamo lo scudetto. Perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo Scudetto. I napoletani m’hanno rotto il ca**o!”. Così dice Aurelio De Laurentiis in persona in un audio che ha preso incredibilmente a circolare negli ultimi minuti sui social network, lasciando senza parole i sostenitori partenopei. Si tratta dell’audio di una telefonata tra lo stesso proprietario della squadra capolista e un tifoso.

“A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi rincoglionisce” prosegue incredibilmente ADL. Il tifoso lo incalza, “Non dica così, presidente”, ma De Laurentiis è irremovibile nella sua filippica. “Voi passate la mattina guardate il sole, il mare, una pizza di merda perchè la pizza a Napoli è una merda e tirate un bel respiro. – accusa, e aggiunge – Vedrai altro che tricolore! Quest’anno se non vinciamo la Champions vi mando a fa***lo a tutti quanti!”. Ma cosa sarà mai successo per arrivare a tanto?

Le parole di De Laurentiis sconvolgono i tifosi: quale è il motivo?

La telefonata, come detto, ha immediatamente fatto il giro del web, suscitando reazioni molto contrastanti: De Laurentiis era sincero o scherzava? Nessun dubbio che fosse proprio la sua voce e non un imitatore. Infatti, lo stesso ADL ha confermato dal suo profilo Twitter, ma chiarendo che era tutto uno scherzo. La discussione, ha precisato, “ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni”.

Qualcuno tira un sospiro di sollievo, qualcuno resta infastidito per la strada uscita di oggi, sotto il profilo della comunicazione. Uno scherzo sì, ma di cattivo gusto per i tifosi, rimasti inizialmente senza parole. Delle cose dette, però De Laurentiis ne ha confermata una: “Ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto”.