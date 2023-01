🔴 Napoli, Kim sotto attacco: la sentenza spiazza i tifosi

Il Napoli si gode i suoi risultati positivi, ma è arrivato comunque un giudizio negativo nei confronti di Kim: ecco qual è il pensiero che spiazza.

Il Napoli si gode i giudizi positivi arrivati insieme ai risultati incredibili che sta raggiungendo partita dopo partita. Eppure c’è chi non è convinto di un giocatore in particolare. Nel mirino c’è infatti Kim, il giudizio su di lui è stato netto.

Il Napoli, nella passata edizione di calciomercato è stato costretto ad andare a sostituire un giocatore come Kalidou Koulibaly. Con quest’intenzione allora Cristiano Giuntoli ha pescato il profilo di Kim Min-jae, coreano sconosciuto ai più.

Il difensore si è, nonostante tutto, ambientato in fretta nel campionato italiano di massima serie, presentandosi il più delle volte come una certezza per gli azzurri. Eppure c’è chi non è molto convinto delle sue prestazioni. Questo il pensiero del giornalista.

Napoli, occhio al giudizio su Kim: i risultati sono positivi per la squadra, ma per il giornalista non basta

Il giornalista Ciccio Marolda, ha commentato così nel corso di ‘Il Bello Del Calcio’ la vittoria conquistata dal Napoli contro la Roma, facendo riferimento all’intera stagione giocata fin qui. “Il Napoli ha vinto il campionato nelle prime 20 partite, nelle successive 18 dovrà difenderlo. È stata una grandissima vittoria di un Napoli non dei migliori. Nella storia di un campionato ci sono partite svolte, quella con la Roma è una di queste”, ha affermato con convinzione.

Ma ha poi aggiunto anche: “La vittoria ha fatto aumentare la consapevolezza e fatto vincere lo Scudetto al Napoli. Gli azzurri hanno una lunga passeggiata da fare, ma bisogna fare sempre attenzione e difendere il primato. La vittoria rappresenta quello che è stato il Napoli di questa stagione: la forza e anche il coraggio del suo allenatore. Una squadra che cambia ma vince ugualmente, Spalletti è stato bravo”.

E infine il giudizio che ha spiazzato tutti, visto che per il coreano ci state tante note positive in questa prima parte di stagione. “Kim? Adesso passerò per un suo nemico. Per me è un buon giocatore ma c’è un problema: invito tutti a rivedere i gol subiti dagli azzurri. A volte si è troppo condizionati dai risultati positivi della squadra”.