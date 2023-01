Napoli, va via a gennaio: vuole vincere il campionato

L’ex Napoli cambia squadra e dal Chelsea si trasferisce all’Arsenal: i dettagli dell’operazione e le cifre che hanno fatto decollare l’affare.

L’ex Napoli si prepara a vivere una nuova avventura, dopo l’esperienza al Chelsea. I Blues hanno infatti raggiunto l’accordo con un altro club di Premier League che adesso non attende altro se non averlo a disposizione in gruppo. I dettagli.

Jorginho, ex giocatore del Napoli dove ha trascorso un periodo molto importante della sua carriera, ha deciso di comune accordo con il Chelsea di intraprendere una nuova avventura. Il rinnovo con l’ormai suo ex club di appartenenza non sarebbe arrivato e quindi i Blues hanno deciso di privarsi di lui adesso a gennaio per fare cassa.

Tutto fatto perciò per il suo trasferimento all’Arsenal. Per lui è previsto un contratto fino al 2024 con la squadra che al momento è al primo posto in classifica nel campionato inglese. Ulteriori dettagli poi sono arrivati dalla redazione di ‘Sky Sport’ in queste ultime ore che restano di calciomercato invernale ufficialmente ancora in corso.

Calciomercato, Jorginho cambia maglia: il Chelsea cede l’ex Napoli all’Arsenal. I dettagli

Come riferito da da ‘Sky Sport’, quindi, è tutto fatto per Jorginho all’Arsenal. Per il centrocampista c’è un contratto fino al 2024. Lo stesso Angelo Mangiante, giornalista di ‘Sky Sport’, ha poi riferito ulteriori dettagli sull’operazione che ha portato l’ex Napoli al cambio di club.

“Jorginho è passato dal Chelsea all’Arsenal per 13,5 milioni di euro. Era in scadenza a giugno, contratto fino al 2024 con opzioni di rinnovo successivo“, si legge tramite il profilo ufficiale ‘Twitter’ di Mangiante. Operazione dunque last minute per i Blues che hanno evitato di perdere il regista a parametro zero con il prossimo giugno. E ottimo colpo, dal canto suo, per l’Arsenal che punta a vincere questa stagione in Premier League, essendo al momento al primo posto con 50 punti (+45 sul Manchester City secondo).