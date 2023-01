🤝 Calciomercato Napoli, affare fatto: che colpo di De Laurentiis

Il Napoli ha cominciato a pianificare i prossimi colpi di mercato. Un affare, in particolare, è stato già definito.

Non si ferma mai il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. La rosa allestita nella scorsa estate ha dato dimostrazione di essere competitiva ai livelli più alti e di non necessitare di ulteriori ritocchi. Il manager azzurro ha comunque voluto potenziarla, prendendo elementi di esperienza del calibro di Bartosz Bereszyński e Pierluigi Gollini entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Massima resa, quindi, con il minimo esborso economico. Nei giorni scorsi il club aveva poi iniziato a riflettere sulla possibilità di prendere altri rinforzi ma poi le piste che conducevano a Josip Brekalo e a Azzedine Ounahi sono sfumate. Il primo, in particolare, ha detto “sì” alla proposta ricevuta dalla Fiorentina e ad un contratto fino al 2027 da 1.5 milioni netti. Il secondo, invece, è diventato un nuovo giocatore del Marsiglia per una spesa complessiva di 10 milioni.

Poco male per Giuntoli, sulle tracce di un gran numero di calciatori. È il caso, ad esempio, di Lazar Samardzic dell’Udinese per il quale Luciano Spalletti ha speso parole al miele (“è fortissimo”). Nel mirino c’è anche Tommaso Baldanzi dell’Empoli, autore di 4 reti in 11 presenze in campionato. Nelle scorse settimane, inoltre, sono stati effettuati dei sondaggi per Adama Traoré (in scadenza di contratto con il Wolverhampton) ritenuto un ottimo sostituto di Hirving Lozano in caso di addio del messicano. E non finisce qua, perché oggi sono emersi aggiornamenti riguardanti la trattativa per Walid Cheddira.

Napoli, tutto fatto con il Bari per Cheddira

Stando a quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb.com’, i contatti con il Bari sono andati avanti in maniera proficua al punto da consentire alle parti di individuare l’accordo decisivo. L’intesa, viene spiegato, risulta “totale” tuttavia non è ancora chiaro quanto dovranno spendere i partenopei per assicurarsi le prestazioni della punta. Cheddira, protagonista agli ultimi Mondiali, in Serie B, si sta rivelando un autentico top player.

Per lui, in totale, 12 reti e 5 assist in 15 apparizioni complessive. Numeri che gli hanno consentito di risultare più volte determinante ed finire nel mirino del Napoli. Giuntoli già nei giorni scorsi aveva tentato di prenderlo, con l’obiettivo di regalarlo subito a Spalletti. Cheddira, nell’occasione, ha ringraziato declinando però le avances per continuare a giocare con una certa regolarità tra le fila dei Galletti. Un matrimonio soltanto posticipato di qualche mese.Â