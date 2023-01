“Volevo venire qui”: Napoli, che batosta! L’annuncio gela Spalletti

Il Napoli ha visto sfumare un colpo su cui probabilmente aveva posto la propria attenzione: l’annuncio colpisce i tifosi azzurri e Spalletti.

Il Napoli resta concentrato sulla sfida da dover affrontare contro la Roma in Serie A. Un big match con cui gli azzurri potranno potenzialmente compiere un ulteriore passo in avanti verso la vittoria del titolo in questa stagione 2022/23. Ma sul mercato è arrivato nel frattempo un annuncio che non avrà fatto piacere.

Il Napoli, infatti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe provato a portare in squadra Josip Brekalo. Ovvero un giocatore che il campionato italiano di massima serie lo conosce bene, perché in esso si è messo in mostra la scorsa stagione vestendo la maglia del Torino.

Eppure la Fiorentina, nelle ultime ore, ha compiuto il sorpasso sulle concorrenti e ha convinto il giocatore con il proprio progetto. Oltre al Wolfsburg per la cessione. Nelle prossime ore il croato svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Queste sono state le sue prime dichiarazioni in merito a quanto sta accadendo.

Calciomercato Napoli, sfumato il colpo Brekalo: le prime dichiarazioni del giocatore (quasi) della Viola

Josip Brekalo ha, quindi, parlato così ai microfoni di ‘FirenzeViola.it’ di quella che sarà a brevissimo la sua nuova esperienza in Serie A: “Per me è sempre stata la prima scelta, avevo altre opzioni in Italia e Spagna ma volevo solo venire qua. Voglio fare sempre meglio, quando non giochi tanto non è facile ma penso di riprendermi al meglio in una-due settimane”. Parole inaspettate ma che fanno riferimento anche agli altri club a lui interessati.

Il calciatore ha tanta voglia di far bene e le idee molto chiare: “Ho già scelto, sarà il 77, perché il mio numero è il 7 e qua lo voglio essere il doppio. Ho parlato con Mandragora, mi ha parlato benissimo dei viola”. Non vestirà perciò la maglia del Napoli a cui, negli ultimi giorni, era stato accostato con insistenza.