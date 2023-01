Napoli, è tutto vero: la notizia è ufficiale, De Laurentiis gongola

Il Napoli si gode il momento con il primo posto in classifica e la notizia ufficiale fa sorridere anche De Laurentiis: è tutto vero.

Il Napoli si gode il momento che sta vivendo, da primo in classifica in Serie A a più 12 sulla seconda e quindi con un distacco notevole da tutte le altre diretta concorrenti per il titolo di Campione d’Italia. Aurelio De Laurentiis è fiero del gruppo a cui è riuscito a dare vita e adesso anche la notizia ufficiale l’ha reso fiero di tutto quanto creato in questi ultimi anni.

Il Napoli non fa parlare solamente per la prima squadra. O meglio, tanto proviene dalla prima squadra che sta facendo un percorso straordinario e sta attirando sempre di più l’affetto dei tifosi. Ma la società ripone tanta attenzione anche su un altro aspetto.

Quello che riguarda i più giovani che in azzurro hanno voluto intraprendere la strada legata al mondo del calcio. Molto spesso anche Luciano Spalletti si è messo in prima linea per discorsi motivazionali rivolti agli azzurrini. Tutto ciò sta quindi portando i propri frutti, vista la notizia arrivata per il club.

Napoli, che soddisfazione per gli azzurrini: la notizia ufficiale è arrivata da parte della Nazionale U15

La Nazionale U15, dopo aver affrontato e vinto contro le giovanili dell’Albania, si prepara a raccogliersi nuovamente al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il ct Massimiliano Favo e il suo staff coglieranno così l’occasione per svolgere con i più giovani uno stage volto a formarli nel miglior modo possibile. Dal momento che saranno loro il futuro della Nazionale Italiana.

Con Favo si riuniscono perciò 19 giocatori classe 2008 e, nella lista ufficiale dei convocati, figurano anche i nomi di tre giovani del Napoli. Si tratta di Vincenzo Prisco, Vincenzo Chiocca e Luigi Esposito. Sicuramente una nota di merito per il club partenopeo e una notizia che fa felice il suo numero uno, Aurelio De Laurentiis.