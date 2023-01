🙄 “Mi piacerebbe giocare con Osimhen…”: Napoli, l’annuncio spiazza i tifosi

Per il Napoli e Victor Osimhen, dopo la vittoria contro la Roma di domenica, c’è stato un annuncio che ha sopreso tutti.

Nell’ultimo turno di campionato, il Napoli ha aumentato ancora di più il proprio vantaggio sul secondo posto. Gli azzurri, con la vittoria per 2-1 contro la Roma e il tracollo del Milan di Stefano Pioli contro il Sassuolo, hanno infatti la bellezza di tredici punti sul secondo posto, occupato adesso dall’Inter di Simone Inzaghi.

Con il successo di domenica sera, di fatto, il Napoli ha messo un altro mattone per la vittoria finale del campionato. Tuttavia, gli azzurri hanno sofferto un bel po’ contro la Roma prima di portare a casa questi tre punti. Il team partenopeo, infatti, è riuscito a passare in vantaggio con il super gol di Victor Osimhen, ma poi la squadra di José Mourinho è stata bravissima a pareggiare con El Shaarawy.

Una volta subito il gol della Roma, Luciano Spalletti è stato coraggioso a togliere Victor Osimhen per Giovanni Simeone, il quale ha poi segnato il gol decisivo. Nonostante questa sostituzione, il calciatore nigeriano è di fatto un assoluto leader del Napoli. Tantoché, proprio in queste ore, c’è stato un annuncio molto importante sull’ex Lille.

Napoli, l’annuncio di Sandro Mazzola stupisce: “Mi piacerebbe giocare con Victor Osimhen”

Sandro Mazzola, ex giocatore e bandiera dell’Inter, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ su Victor Osimhen: “Mi piacerebbe giocare con lui, mi metterei tra il centrocampo e le punte. Il Napoli sarebbe una grande squadra con me (ride, ndr). Che voto darei a Luciano Spalletti? Otto e mezzo, ma mai qualcosa in più. Non si può pensare di vincere tutto, altrimenti rischi di fregarti. Non avrei mai pensato di vedere la squadra azzurra con 13 punti di vantaggio sul secondo posto”.

L’ex calciatore della Nazionale ha poi continuato il suo intervento, soffermandosi sul caso che in queste ultime settimane ha colpito la Juventus: “Gli è andata bene con i 15 punti di penalizzazione, lasciamo stare. Giusto che la giustizia faccia il suo corso, altrimenti si rischia di fornire un brutto esempio”.