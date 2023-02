🔴 Il Giudice Sportivo lo squalifica dopo il Napoli: è ufficiale

Non c’è altra strada, dopo il Napoli viene squalificato e salterà dunque la prossima partita: è anche ufficiale

Il Napoli ha giocato lo scorso weekend in Serie A contro la Roma, portando a casa la vittoria per 2-1 e scatenando l’irritazione di José Mourinho nel post-partita. A detta dell’allenatore giallorosso, la sua squadra meritava la vittoria e infatti sono state pubblicate anche delle foto sui profili social di Mou. Questo per dare morale ai giocatori dopo il gol-beffa di Simeone nel finale. Lo Special One ha poi ‘invitato’ tutti i tifosi giallorossi allo stadio per il match di Coppa Italia con la Cremonese, che in caso di vittoria avrebbe portato a una doppia semifinale con la Fiorentina.

Ma qualcosa è andato storto nel piano di Mourinho, che ha impattato contro una grandissima Cremonese. La squadra di Davide Ballardini ha battuto anche la Roma dopo il Napoli agli ottavi di finale. Un clamoroso 1-2 all’Olimpico e semifinale con la viola. Un risultato che evidentemente non è andato giù al vice allenatore del portoghese, Salvatore Foti che è stato espulso.

Roma-Cremonese, espulso Foti per proteste

Intorno al 78′, l’arbitro Michael Fabbri ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Salvatore Foti, vice allenatore della Roma cacciato per le eccessive proteste. La Roma saluta la Coppa Italia, per quello che sembrava un percorso abbordabile fino alla finale. E invece, Mourinho dovrà ricomporre i pezzi dopo una dura sconfitta, tra l’altro meritata. La prova dei ragazzi di Ballardini è stata molto buona: ovviamente concedendo qualcosa ai giallorossi nel forcing finale, concretizzatosi con il gol di Belotti, inutile ai fini del passaggio del turno.

Foti sconterà la squalifica nella prossima partita di Coppa Italia e non in campionato. Dunque, salterà probabilmente gli ottavi di finale della prossima edizione. Il prossimo turno della Roma sarà sabato alle 18:00 con l’Empoli in Serie A, prima del Lecce. Due partite in cui Mou dovrà fare bottino pieno per mantenersi nel ‘trenino Champions’.