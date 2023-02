Napoli, De Laurentiis gongola: i tifosi stavolta non si trattengono

Il Napoli si prepara per affrontare i prossimi impegni in Serie A e nel frattempo è arrivata un’ottima notizia: De Laurentiis gongola.

Il Napoli si prepara ad affrontare i nuovi impegni in Serie A, con lo Spezia che lo attende allo Stadio Alberto Picco. Ma, nel frattempo, è arrivata una notizia che fa gioire Aurelio De Laurentiis. Il presidente adesso può dirsi davvero soddisfatto di quanto sta avvenendo.

Il Napoli si sta già preparando ad affrontare la prossima giornata di Serie A. Per la squadra di Luciano Spalletti sarà tempo di trasferta verso la Liguria. Lo Spezia sarà, infatti, il prossimo avversario con cui confrontarsi nel campionato italiano di massima serie.

È però un’altra notizia che fa gioire la squadra, il club e tutti coloro che ne fanno parte. Spalletti e De Laurentiis in primis. I tifosi stanno ripagando il gruppo con enorme affetto.

Napoli, per la Cremonese il Diego Armando Maradona è già quasi sold out: ottima notizia per De Laurentiis

Notizie ottime per il Napoli. Perché quello che sta mostrando sul campo, a suon di ottimi risultati, sta spingendo i tifosi azzurri a mostrare tutto il proprio interesse. L’entusiasmo è perciò alle stelle e la vicinanza allo Stadio Diego Armando Maradona è ogni partita che passa più visibile.

La squadra di Spalletti, allora, per questo fine settimana sarà ospitata in trasferta in Liguria dallo Spezia. Anche qui sarà fondamentale non sbagliare e non commettere passi falsi, per avere la certezza di mantenere l’ampia distanza in classifica sulle concorrenti.

Ma domenica 12 febbraio gli azzurri ospiteranno in casa la Cremonese. C’è voglia di rivalsa dopo la sconfitta in Coppa Italia. Ma soprattutto c’è grande entusiasmo. Così come dimostrato dal quasi sold out dello Stadio Maradona. Restano da riempire solamente le curve inferiori.