🤯 Mercato Napoli, la sessione estiva già scoppiettante: super annuncio

Il Napoli al lavoro ancora su importanti contratti, per assicurare il futuro della rosa d’oro di Luciano Spalletti. Una decisione è già presa.

Aria di rinnovi in casa Napoli. Il tema tiene banco da tempo, dato che si sa che alcuni pezzi da novanta del club partenopeo stanno arrivando alla fine dei loro attuali contratti. Nessuna grossa scadenza a fine stagione (solo Juan Jesus), ma per il 2024 il Napoli intende cautelarsi e decidere entro l’estate se vendere o trattenere. Un discorso che riguarda alcuni veterani, ma anche un paio di importanti arrivi della scorsa estate.

Da un lato, appunto, ci sono i giocatori che vanno in scadenza l’anno prossimo, come Lozano e Zielinski. Il Napoli vuole sapere cosa fare con loro entro l’estate, per non correre il rischio di perderli a zero, come già successo ad alcune rivali (vedi l’attuale caso Skriniar all’Inter). Poi però ci sono anche Kim Min-jae e Kvaratskhelia, arrivati a Castel Volturno solo sei mesi fa ma che già vogliono (e meritano) un adeguamento di contratto.

Discussioni che vanno avanti da tempo, come si diceva. Il Napoli ha un tetto d’ingaggio, e questo rappresenta l’ostacolo principale alle operazioni. De Laurentiis non intende spendere oltre una certa cifra per il singolo stipendio: inizialmente si parlava di 4,5 milioni l’anno, ieri ‘Il Mattino’ parlava di un abbassamento a 2,5. Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ha provato a spiegare la situazione attuale, in particolare sul difensore coreano.

Il Napoli lavora ai contratti: la verità su Kim Min-jae

Nessun problema per Kvaratskhelia, che vuole rinnovare (a una cifra comunque più alta di quella attuale), e da rivedere la situazione con gli irremovibili Zielinski e Lozano. Ma il vero focus è su Kim Min-jae, il difensore coreano di 26 anni che con 2,5 milioni l’anno è il quarto giocatore più pagato della rosa partenopea. Arrivato in sordina la scorsa estate per sostituire Koulibaly, ha convinto tutti e si è guadagnato estimatori anche all’estero.

Su di lui, Venerato ha dato buone notizie ai tifosi azzurri. Intervenuto ai microfoni di ‘CalcioNapoli24 TV’, il giornalista Rai ha assicurato che tra il giocatore asiatico e la società campana un’intesa, in qualche modo, verrà trovata. Questo perché, dice Venerato, “il giocatore vuole restare a Napoli”. Nessun dubbio dunque, e ciò dovrebbe agevolare la trattativa.