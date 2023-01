“Arriverà…”: Napoli, la notizia di Lozano fa sperare i tifosi

Dopo la vittoria contro la Roma di ieri sera arrivano la dichiarazioni del calciatore a proposito del Napoli e della classifica.

La apre Victor Osimhen, la chiude Giovanni Simeone. Così il Napoli è riuscito a regolare la pratica Roma, in un match che per larghi tratti è stato ostico. Mourinho è venuto a Napoli con una squadra coriacea e pronta a dare battaglia, alla fine Spalletti l’ha vinta anche e soprattutto grazie ai cambi e alla panchina.

Il day after comprensibilmente vede gli azzurri al settimo cielo. Il Napoli mantiene il vantaggio su Inter e Atalanta e allunga su Milan, Lazio e appunto Roma. Grande soddisfazione e grandissima felicità, come si evince anche dalle parole di Hirving Lozano, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“E’ stata un partita molto difficile e fisica.” ha dichiarato Lozano riconoscendo anche i meriti di una Roma che ha dato filo da torcere fino all’ultimo. “Noi in campo abbiamo fatto il lavoro che ci ha chiesto il mister. Poi sono entrati i sostituto e l’abbiamo vinta. Chi è entrato dalla panchina l’ha fatto benissimo e ha impattato il match nel migliore dei modi.”

Napoli-Roma, Lozano: “Scudetto? Restiamo tranquilli”

Hirving Lozano ieri è stato uno dei migliori del Napoli. L’attaccante messicano è stato sulla destra una costante spina nel fianco. Manca però ancora il gol. Non un problema, a detta dello stesso Lozano, il quale ha chiaramente fatto capire che viene prima il bene della squadra e poi la soddisfazione personale di un’eventuale marcatura: “Sento di aver fatto una bella partita. Se non arriva il gol pazienza, sono tranquillo, prima o poi arriverà e mi sbloccherò. L’importante è lavorare per aiutare la squadra.”

Infine un passaggio sullo Scudetto: “Contro la Roma è stata una partita importante, la vittoria ci porta a +13 in classifica. Era una partita difficile e sono tre punti importanti. Scudetto? Dobbiamo restare tranquilli e lavorare giorno dopo giorno. Questa è l’unica strada giusta.”