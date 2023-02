😨 “Poteva fare a meno di…”: Napoli, che frecciata a De Laurentiis

Il Napoli si trova a doversi difendere da una critica al suo presidente Aurelio De Laurentiis, dovuta alle ultime parole. Ecco cosa succede.

Il +13 in classifica non è sinonimo di pace e tranquillità, per il Napoli. Infatti, nonostante l’ottima situazione del club partenopeo dal punto di vista sportivo, qualche problema salta fuori sempre. In particolare quando c’è di mezzo Aurelio De Laurentiis, presidente e proprietario della società, che spesso si è fatto notare per i suoi atteggiamenti sopra le righe. A criticarlo, oggi, è stato il noto giornalista Michele Plastino.

Negli ultimi tempi, a ben vedere, De Laurentiis è stato molto più schivo e tranquillo del solito, forse rincuorato dalle ottime prestazioni del suo Napoli. Giuntoli, inoltre, è stato in grado di dare a Spalletti i rinforzi che voleva senza nemmeno spendere troppi soldi (si vedano, appunti, gli affari Bereszynski e Gollini). Quindi, per il presidente c’è davvero poco di cui lamentarsi, per il momento.

Certo, qualche malumore c’è, specialmente per la questione del tetto d’ingaggio. De Laurentiis infatti ha stabilito un limite di spesa per gli stipendi singoli dei suoi giocatori, che probabilmente causerà l’addio di giocatori come Lozano e Zielinski la prossima estate. Non solo, perché secondo ‘Il Mattino’ il presidente vorrebbe abbassare ulteriormente il salary cap napoletano, fino a 2,5 milioni di euro l’anno.

La critica di Platino a De Laurentiis dopo le ultime parole sul Napoli

Ma sulle questioni economiche, Michele Platino ha preferito sorvolare: è pur sempre De Laurentiis a metterci i soldi, e il suo operato finora ha portato risultati indiscutibilmente buoni. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel programma ‘Forza Napoli Sempre’ condotto da Gianluca Gifuni, ha parlato invece del discusso audio del presidente diffuso ieri sui social.

Uno scherzo, ha poi spiegato lo stesso De Laurentiis, ma Platino ha avuto comunque qualcosa da ridire. “Poteva fare a meno di dire quelle cose su Napoli e i tifosi” ha sentenziato. Tuttavia, alla fine anche il giornalista ha riconosciuto che quasi sicuramente il patron partenopeo non diceva sul serio, e anzi ha elogiato l’idea generale dell’audio. “Al di là di tutto ciò che ha detto – ha sostenuto il giornalista – De Laurentiis ha confermato di essere geniale nella comunicazione”.