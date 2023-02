🚨 Napoli, la vera ‘ossessione’ di De Laurentiis: la rivelazione proprio in queste ore

Un’ossessione che ha colpito il presidente Aurelio De Laurentiis. I tifosi del Napoli sono senza parole, in queste ore la rivelazione.

Una stagione da vera protagonista per il Napoli. Il primo posto in classifica, vittorie importanti come quella contro la Juventus al Diego Armando Maradona ma anche contro il Liverpool in Champions. In generale, una squadra che fino a questo momento ha dimostrato di saper mettere in campo prestazioni di ottimo livello pur avendo ceduto, la scorsa estate, giocatori che hanno rappresentato l’essenza di Napoli per diverso tempo. Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina, Fabiàn, tutti elementi di una rosa che ha regalato soddisfazioni ma che al tempo stesso non è mai riuscita a mettere le mani sul bottino grosso.

La possibilità di quest’anno, insomma, è davvero ghiotta. Il Napoli ha un vantaggio importante sulla seconda in classifica e punta di diritto allo Scudetto. Certo, mancano ancora tante partite e tutto può succedere da qui al termine della stagione. In generale, però, va detto che Spalletti ha ben chiara quella che dovrà essere la strada da percorrere: solidità mentale, grande sacrificio e determinazione nel non lasciare punti per strada. Guai a pensare di aver già vinto in questo momento cosi delicato della stagione.

Napoli, la vera ossessione di De Laurentiis ha spiazzato i tifosi

Tutta la piazza partenopea oggi sogna in grande. Come detto, mancano tante partite e tutto può ancora succedere. Eppure, non c’è soltanto lo Scudetto nella mente del presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato oggi da ‘La Repubblica’, infatti, sarebbe un’altra l’ossessione del patron azzurro. Vincere il titolo in Italia, chiaramente, permetterebbe alla città di vivere momenti di gioia senza precedenti ma c’è all’altro.

Ad oggi, infatti, De Laurentiis è ossessionato dalla Champions League. Arrivare a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie, insomma, non sarebbe. cosi utopico nella mente del presidente. Questo anche perchè la sua squadra, fino a questo momento, ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque, ed in generale ha dato prove di forza tali da poter lasciar intravedere spiragli per fare qualsiasi cosa da qui al termine della stagione. Lo ha fatto capire, De Laurentiis, sia a Spalletti che ai giocatori, in modo da non lasciar cadere la squadra anche in un senso di appagamento dettato proprio dal grande vantaggio sulle altre in classifica.