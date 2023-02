“Una delusione”: Napoli, tackle durissimo in diretta

Arriva la bordata in diretta con un tackle durissimo in riferimento alla stagione del Napoli e alle sue rivali per lo scudetto

Il Napoli sta disputando una grandissima stagione sia in campionato, sia in Champions League. L’uscita dalla Coppa Italia ha fatto molto male, ma le cose stanno andando bene nelle altre due competizioni. In particolare in Serie A, dove il distacco sulla seconda -che è l’Inter- è di ben tredici punti. Una situazione che mette la squadra di Luciano Spalletti in condizioni favorevoli per fare bene anche nelle prossime settimane e mettere una seria ipoteca sullo scudetto.

Stanno invece lasciando a desiderare le stagioni di Milan e Juventus. I bianconeri sono stati penalizzati, ma anche prima i loro risultati erano ben al di sotto delle aspettative, tanto da perdere 5-1 sul campo del Napoli. Di questo ha parlato Massimo Brambati, ex calciatore e oggi opinionista, che con un tackle durissimo ha criticato parecchio le due squadre.

Napoli, le parole di Brambati su Milan e Juventus

Massimo Brambati, opinionista, ha parlato nel corso di Maracanà su TMW Radio: “Il Napoli è l’alibi per tutte le squadre rimaste indietro. Le coppe ce l’ha anche il Napoli, il mio tackle oggi è su Milan e Juve. Sono una delusione, la Champions League dei bianconeri è stata disastrosa, non posso pensarla come Allegri che invece parla di raggiungere la salvezza. Il mercato del club è stato importante, sono arrivati sette giocatori tra cui Gatti per dieci milioni di euro. Ed è arrivato in accordo con Allegri”. Parole che mettono tanta benzina sul fuoco sul momento che stanno vivendo sia il Milan, sia la Juventus.

Il Milan cerca le certezze che ha perso e lo farà nel derby contro l’Inter di domenica. I nerazzurri hanno già vinto la Supercoppa Italiana battendo i ‘cugini’ per 0-3. Una brutta batosta, dura da digerire, così come lo 0-2 interno della Juventus contro una squadra sulla carta inferiore come il Monza. E nel post-partita, Allegri ha parlato appunto di salvezza.