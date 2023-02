“È l’unico insostituibile”: Napoli, spunta l’arma segreta oltre Osimhen e Kvara

La compagine del Napoli si sta rivelando infallibile ma un calciatore più di tutti sembra essere insostituibile per Luciano Spalletti: il commento.

A dargli l’investitura è stato mister Luciano Spalletti, la prima volta. Al termine dell’esordio stagionale del 15 agosto scorso, in occasione del quale il Napoli ha rifilato un pesante 5-2 all’Hellas Verona, in trasferta, il tecnico azzurro aveva commentato con soddisfazione la prima risposta dei suoi in campo, dopo la preparazione estiva. Tutte eccellenti risposte, soprattutto da parte dei nuovi. Senza dubbio però il più efficiente era stato Stanislav Lobotka. Una considerazione che si è ripetuta con continuità fino ad oggi.

“Lobotka oggi sembraba Iniesta, è stato eccezionale. Grazie a lui la squadra ha delle possibilità di avanzare e attaccare negli spazi, ha dato il via a ripartenze incredibili. Sembra che lo prendi, ma poi lui prende campo e non riesci a recuperarlo”, aveva dichiarato nella circostanza il tecnico toscano.

Da quel momenti i tifosi hanno incorporato il paragone con Iniesta ai tempi del Barcellona ed è diventato una costante nel riferirsi allo slovacco. Le sue prestazioni sono sempre di grande spessore e il suo contributo è ormai divenuto indispensabile alla manovra del Napoli.

Cassano elogia Lobotka: “Nessuno come lui, è stratosferico”

È d’accordo anche Antonio Cassano. Intervenuto come di consueto alla ‘Bobo Tv’ su Twitch, l’ex calciatore si è espresso così sul centrocampista del Napoli, colmandolo di elogi: “Senza Kvaratskhelia il Napoli ha sempre vinto e anche senza Osimhen l’ha fatto. Lobotka è l’unico insostituibile, è il faro dell’allenatore. Sa come intercettare la palla, sa contrastare e dà quantità e qualità. Quando può, entra anche con la palla. Senza Lobotka il Napoli è diverso, perché lì in mezzo chiunque è diverso da lui. Può giocare in tutte le squadre del mondo, è stratosferico. Non c’è nessuno in Italia come lui”.

Le percezioni di Cassano sono le stesse della società, ormai da tempo. Perciò il club lavora con l’entourage dello slovacco a un rinnovo, per la firma del quale pare non mancare molto. A confermare l’accordo è stato anche il suo agente e si siglerà sulla base di un prolungamento fino al 2027 (l’attuale contratto scadrebbe a giugno del 2025, ndr) e sarà aggiunta anche un’opzione per il 2028. Anche l’ingaggio potrebbe essere ritoccato e portato da 2 milioni a 3,5 milioni a stagione.