🔴 Napoli, l’ufficialità è una doccia gelata: guai per Spalletti

Brutte notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli deve fare i conti con un problema in vista del match contro lo Spezia.

La vittoria contro la Roma ha permesso al Napoli di tenere a distanza l’Inter e di allungare sul Milan. Im questo momento il vantaggio in classifica sulle milanesi è in questo momento di 13 punti nei confronti dei nerazzurri e di 15 nei confronti dei rossoneri, i quali condividono la posizione di classifica con la Lazio di Maurizio Sarri e con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Un vantaggio importante, ma Spalletti sa che è ancora troppo presto per tirare i remi in barca. Grande attenzione quindi al prossimo match di campionato che vedrà gli azzurri affrontare lo Spezia. La squadra ligure occupa il quartultimo posto in classifica ed è reduce da due ko consecutivo. Al momento i bianconeri sono a 5 punti dall’ultimo posto della zona retrocessione, appannaggio per il momento di un Hellas Verona che però ha portato a casa 8 punti nelle ultime 5 uscite.

All’andata agli azzurri servì un gol di Giacomo Raspadori per strappare un successo di misura. A dimostrazione di come, al di là della differenza di tasso tecnico tra le due squadre, lo Spezia sia tutt’altro che un avversario facile. Naturale quindi che Spalletti voglia arrivare al match nella migliori condizioni e con la rosa a disposizione. Anche se oggi in allenamento ha dovuto fare a meno di uno dei suoi calciatore: Tanguy Ndombelé.

Napoli, Ndombelé non partecipa all’allenamento: colpa dell’influenza

L’ex centrocampista di Lione e Tottenham non ha infatti preso parte alla seduta mattutina di oggi con i compagni. Stando a quanto la SSC Napoli ha comunicato attraverso i suoi profili ufficiali, il calciatore francese è stato vittima di un’influenza. Vedremo se nei prossimi giorni sarà nuovamente in grado di allenarsi e di essere a disposizione di Luciano Spalletti.

In questa stagione Ndombelé, pur non partendo sempre titolare, si sta dimostrando come una delle principali alternative a disposizione di Luciano Spalletti. Sono ben 19 le presenze in campionato, 12 delle quali partendo dalla panchina. Quando chiamato in causa ha comunque sempre dato il suo apporto alla causa. Naturale quindi che Spalletti speri di poterlo convocare in vista della trasferta di La Spezia.