😮 Ronaldo fa esultare i napoletani: il motivo spiazza e fa il giro del web

Cristiano Ronaldo è voltato in Arabia per giocare con la maglia dell’Al-Nassr, ma ha comunque fatto ‘gioire’ i tifosi del Napoli”.

La classifica della Serie A, in queste ultime settimane, ha avuto un sacco di scossoni. Il più grosso, ovviamente, è stato quello che ha riguardato la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello delle FIGC, infatti, i bianconeri sono precipitati nella graduatoria del campionato italiano.

La Juventus, visto anche il punto nelle due partite giocate all’Allianz Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed il Monza di Raffaele Palladino, è adesso tredicesima in classifica. Lo stesso Massimiliano Allegri, sorprendendo tutti, ha affermato che la sua squadra debba fare i punti che permetterebbero di raggiungere la salvezza quanto prima.

Il tecnico toscano, infatti, ha ribadito che bisogna pensare alla classifica reale e non quella senza penalizzazione. Anche perché per la decisione del Collegio di Garanzia del Coni non arriverà prima del mese di marzo. In attesa della decisione finale sul ricorso della Juventus, proprio su questa vicenda che ha colpito il mondo juventino, c’è stato un tweet che sta facendo molto discutere.

Caso plusvalenze, Paolo Ziliani sulla Juventus: “Sarà Cristiano Ronaldo a spedire i bianconeri in Serie B”

Paolo Ziliani, infatti, si è espresso così sul momento che sta vivendo la ‘Vecchia Signora’: “Nessuno ha ancora fatto notare, infatti, il clamoroso autogol in cui la difesa della Juventus è incorsa nel processo-plusvalenze fittizie chiusosi con il -15 in classifica. Un autogol che già sancisce la debacle del club anche nel prossimo processo, le manovre-stipendi”.

Il tweet del giornalista poi continua: “Incredibile ma vero: sarà proprio Cristiano Ronaldo a spedire sotto terra (leggi in Serie B nella migliore delle ipotesi) la Juventus. Anzi, se nessuno lo dice, gliel’ha già spedita. Con la famosa ‘Carta Ronaldo’ con cui la Juve si è scavata la fossa con le sue mani”.