Napoli-Roma, la rivelazione spiazza i tifosi: “Un fratello…”

Rivelazione su Napoli-Roma: si svela il rapporto tra due protagonisti delle rispettive squadre, divise da una nota rivalità tra tifoserie.

Negli ultimi tempi, Napoli e Roma sono state legate soprattutto da fatti poco piacevoli, se pensiamo agli scontri dell’autogrill in provincia di Arezzo. La rivalità tra le due squadre è forte, e la recente sfida di campionato, vinta nei minuti finali dai partenopei grazie a un gol di Simeone, lo ha confermato. Eppure non tutti gli incroci tra le due squadre sono improntati all’inimicizia, anzi: ecco una storia diversa dal solito, appena rivelata.

È una storia che riguarda due calciatori, ovviamente, uno della Roma e uno del Napoli, che scopriamo essere legati da qualcosa di più del lavoro o della nazionalità. Stiamo parlando dei due polacchi Piotr Zielinski e Nicola Zalewski, avversari in campo ma compagni di nazionale. Entrambi infatti hanno preso parte agli ultimi Mondiali in Qatar con la Polonia, arrivando fino agli ottavi di finale della competizione.

I due qualche giorno fa, durante la sfida di campionato, hanno avuto un vivace scambio di battute in campo, ma in realtà stavano solo scherzando. A spiegare tutto sul loro rapporto ci ha pensato proprio il romanista, intervistato quest’oggi dal quotidiano polacco ‘Pilka Nozna’. Alla testata del paese d’origine dei genitori, che ha scelto di rappresentare a livello sportivo, Zalewski ha parlato della sua amicizia con Zielinski.

Zielinski e Zalewski, la strana coppia tra Napoli e Roma

Sono separati da otto anni d’età, oltre che dalle rispettive squadre di club, ma il trequartista del Napoli e il laterale mancino della Roma si conoscono in verità molto bene e sono anche ottimi amici. “Zielinski per me è stato come un fratello maggiore in nazionale. – ha raccontato Zalewski – Perché io nato in Italia, non parlo bene il polacco e per fortuna lui era sempre lì a darmi una mano. La nostra amicizia è nata così”.

Un aiuto a comunicare, ma anche di esperienza, considerando che Zielinski gioca nella Polonia dal 2013, mentre il ragazzo della Roma conta appena 9 presenze in nazionale, a partire dal 2021. E tra loro, i due polacchi scherzano di frequente, anche sul calcio. “L’ho ringraziato perché il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia. – prosegue Zalewski – Con la Cremonese sarà molto più facile!”.