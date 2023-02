“Ci sono tanti club…”: Napoli, brutte notizie per Giuntoli

Il calciomercato invernale è appena finito, ma sia per il Napoli che per Cristiano Giuntoli bisogna registrare delle brutte notizie.

E’ appena terminata la sessione invernale di questa stagione di calciomercato, dove il Napoli è stato protagonista di due operazioni per puntellare la rosa guidata da Luciano Spalletti. Cristiano Giuntoli, infatti, ha effettuato due scambi con Sampdoria e Fiorentina che hanno portato sotto l’ombra del Vesuvio prima Bereszynski e poi Gollini, mentre Zanoli e Sirigu hanno lasciato la piazza partenopea.

Una volta fatte queste operazioni di mercato, il direttore sportivo si è dedicato a dei possibili colpi in sede di calciomercato per la prossima estate. Cristiano Giuntoli ha infatti cercato di chiudere alcuni colpi adesso per anticipare la concorrenza. Tra i primissimi obiettivi azzurri c’è stato sicuramente Azzedine Ounahi che, però, è andato in un’altra squadra.

Il marocchino, infatti, ha lasciato subito l’Angers per andare a giocare nel Marsiglia di Igor Tudor. Ounahi si è reso subito protagonista nella sua squadra, visto che ha segnato al suo debutto nella gara di ieri sera contro il Nantes (vinta dall’OM con il risultati di 0-2). Tuttavia, oltre quelle che hanno riguardato la mezzala, per Cristiano Giuntoli bisogna registrare altre brutte notizie.

Napoli, l’agente di Felici dà delle brutte notizie a Giuntoli: “Ci sono tanti club su Mattia”

Marco Busiello, agente di Mattia Felici, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio CRC’: “Interesse del Napoli? Lui è un ragazzo che sta crescendo, in questa stagione sta trovando la continuità di cui aveva bisogno. Ci sono tante club che lo stanno osservando per come sta giocando quest’anno”.

Il procuratore di Felici ha poi continuato il suo intervento: “Su Mattia, probabilmente c’è anche il Napoli, ma non ho questo tipo di informazione diretta. Torneremo a parlare di calciomercato tra qualche settimana, visto che questo non è stato un mercato facile. Tutti abbiamo il bisogno di rilassarci un po’ e poi ci penseremo”.

Il nome di Mattia Felici (ex Lecce) è stato di fatto accostato al Napoli qualche settimana fa. La giovane ala sinistra è di proprietà della Triestina, dove sta compiendo un’ottima stagione in Serie C. Il classe 2001, infatti, in 19 presenze ha realizzato 2 gol e 3 assist vincenti.