😱 “È tutto vero”: occhio Napoli, confermata l’offerta per il big

Il calciomercato invernale è finito ormai da poche ore. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è stata una delle squadre più attive.

La sessione invernale di calciomercato è terminata da poco e, almeno in Serie A, non ha visto particolari scossoni. Il Napoli di Luciano Spalletti guida la classifica nettamente, non aveva particolari esigenze ma è intervenuta comunque per colmare le piccole lacune in qualche reparto. La società ha acquistato in prestito il portiere Gollini e il difensore Bereszynski, giocatori affidabili e di esperienza che potrebbero dare una mano quando serve.

Mentre la Premier League si è scatenata a suon di grandi colpi la Serie A è rimasta ferma con pochissimi acquisti, la maggior parte in prestito, e sia le big che le squadre di metà classifica, impegnate a non cedere. Uno dei colpi più interessanti degli ultimi giorni di mercato è l’arrivo del calciatore campione del mondo (nel 2018) Florent Thauvin, acquistato a parametro zero dall’Udinese.

Il club friulano è stato abile a sostituire l’infortunato Gerard Deulofeu (per lo spagnolo quasi stagione finita). La società non solo ha effettuato un colpo, ma ha blindato tutti i suoi gioielli, respingendo le offerte. Il direttore sportivo del club Marino ha confermato tutto ciò ed ha rassicurato cosi i tifosi.

Udinese, l’obiettivo del Napoli Beto per ora non si tocca

Pierpaolo Marino ha parlato nel giorno della presentazione di Thauvin ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul futuro del club. Ecco le sue parole: “Il mio pensiero su Thauvin è positivo, credo che farà aumentare l’entusiasmo della Dacia Arena. Sono finito comunque che il mercato sia finito, giocare con il mercato aperto genera sempre trambusto in tutte le squadre”.

Il dirigente ha parlato poi del futuro del calciatore portoghese Beto, centravanti che sta facendo molto bene. Il centravanti friulano, è stato più volte accostato al Napoli, e nelle ultime ore di gennaio è stato vicino all’Everton, in Premier League. Marino ha confermato: “All’ultimo giorno di mercato sono arrivate offerte importantissime, qualsiasi altro club avrebbe accettato, basti pensare all’offerta per Beto. Quello che avete letto, infatti, è tutto vero”.