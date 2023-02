“In pochi sanno…”: calciomercato Napoli, spunta la rivelazione in diretta

Un giocatore del Napoli, nella giornata odierna, ha rivelato un particolare aneddoto di mercato che in pochi conoscono.

La rosa allestita nella scorsa estate, fin qui, ha dato dimostrazione di essere competitiva ai livelli più alti e di poter ambire a qualsiasi trofeo. Il Napoli, in ogni caso, a gennaio si è attivato sul mercato al fine di potenziarla e aumentare ancor di più la qualità complessiva. Al posto del giovane Alessandro Zanoli (spedito in prestito alla Sampdoria) è arrivato Bartosz Bereszyński: un’alternativa d’esperienza al capitano Giovanni Di Lorenzo.

In posta, invece, è stato preso Pierluigi Gollini. Il portiere, dopo una stagione avara di soddisfazioni trascorsa al Tottenham (nessuna presenza in Premier League), a luglio aveva scelto la Fiorentina per cercare di rilanciarsi. Anche l’avventura in maglia viola, però, non è andata avanti come sperato. Dopo un buon inizio, l’ex Atalanta è andato incontro ad alcuni errori che lo hanno fatto scendere nelle gerarchie di Vincenzo Italiano e finire in panchina.

Da qui la decisione di accettare la proposta del club azzurro, in cui andrà a ricoprire il ruolo di vice-Meret ereditato da Salvatore Sirigu (passato a sua volta alla Fiorentina). La formula è quella del prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni. Un matrimonio, questo, che sarebbe potuto andare in scena sei mesi fa. Sì, perché il Napoli aveva già pensato a lui in passato.

Napoli, Gollini svela un retroscena di mercato

A confermarlo è stato lo stesso Gollini, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss: “In pochi sanno che c’era stato un avvicinamento in estate, ma il Napoli stava facendo le sue valutazioni e io avevo la cosa di Firenze abbastanza avviata”. Alla fine l’interesse dei partenopei si spostò su Keylor Navas e la pista sfumò, consentendo alla Viola di piazzare l’affondo decisivo e portarlo a Firenze. Adesso, invece, ecco la chance tanto sognata.

“Parata su Raspadori? Già si vedeva che il Napoli era partito forte, oggi è una squadra più collaudata. Un po’ di tifosi napoletani mi hanno maledetto per quella parata e quella partita, oggi spero di ripagarli con questa maglia”. Un rinforzo in più per Spalletti, con il quale continuare la marcia verso lo scudetto e la Champions League.