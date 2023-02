😍 Napoli, che bella notizia: tifosi entusiasti, sorride anche De Laurentiis

Il Napoli continua a volare in classifica. Attenzione alla bellissima notizia che arriva in questa mattinata: godono i tifosi e sorride anche Aurelio De Laurentiis

È un vero e proprio momento magico, quello che il Napoli di mister Luciano Spalletti sta vivendo in giro per l’Italia e per l’Europa. La sua formazione viaggia a ritmo di record, mentre le altre pretendenti allo Scudetto si allontanano con il passare delle giornate. Tredici punti di distacco sono un’infinità, un patrimonio che gli azzurri hanno accumulato nei confronti dell’Inter seconda in classifica. E che adesso dovrà soltanto gestire di qui alla fine del campionato.

Insomma, nulla e nessuno sembra in grado di fermare questo Napoli. E chi ci prova, dopo deve pagarne le conseguenze. Lo sa bene la Roma di José Mourinho, che al Maradona ha dovuto cedere il passo alla capolista, seppur un’ottima prestazione da parte della sua squadra. Ieri i giallorossi sono stati eliminati a sorpresa dalla Cremonese di Davide Ballardini, l’unica formazione in questo 2023 (insieme all’Inter) capace di arrestare l’implacabile corsa degli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti.

Napoli, tifosi al settimo cielo: la notizia è splendida, le parole fanno esultare anche Aurelio De Laurentiis

Cremonese che si gode la vittoria sulla Roma e che guarda con fiducia al futuro: “La gioia è alle stelle, ma è normale. Il calcio vive di passione, perché se vivesse di solo business saremmo rovinati”. A parlare è il DG dei grigiorossi Ariedo Braida, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ racconta con soddisfazione il risultato raggiunto ieri all’Olimpico.

Anche perché la Cremonese in semifinale di Coppa Italia è una coincidenza che fa esultare anche i napoletani. I lombardi raggiunsero questo traguardo nell’87, anno del primo Scudetto del Napoli. Una coincidenza che Braida ha commentato così: Questa mi sfuggiva (ride ndr)! Il Napoli non può non vincerlo quest’anno, come si fa dai… Va bene la scaramanzia, tutti tocchiamo ferro, ma nel calcio ci sono dei valori e delle logiche difficile da ribaltare. Gli azzurri hanno un vantaggio talmente ampio, che si può concedere anche qualche errore. Il Napoli ha dimostrato di avere una forza che quest’anno non trova ostacoli”.