Calciomercato Napoli, Giuntoli ha pronto il capolavoro: firma in arrivo?

Calciomercato Napoli, buone notizie in arrivo per i tifosi e per Luciano Spalletti: Giuntoli ha pronto il capolavoro per il 2023-2024.

È un Napoli stratosferico, quello che sta dominando e spadroneggiando in giro per l’Italia e per l’Europa. La formazione di Luciano Spalletti sta dimostrando di essere l’assoluta regina della Serie A, mentre dietro le rivali annaspano e fanno fatica. Un qualcosa di tanto clamoroso quanto inaspettato, soprattutto se si considerano le premesse con cui era nata questa stagione. Gli azzurri salutavano tutti i propri senatori, mentre la piazza covava scetticismo sugli ultimi arrivati.

E invece, si guardi ora dov’è il Napoli di mister Luciano Spalletti. Le critiche a Kim e Kvaratskhelia, i fischi dei tifosi nel ritiro estivo e tutto il resto fa quasi ridere a ripensarci ora. Soprattutto dopo la vittoria entusiasmante con la Roma e il divario di tredici punti creatosi con l’Inter al secondo posto. Col senno del poi, fanno ridere anche le critiche a Cristiano Giuntoli: il DS azzurro è stato l’assoluto protagonista dell’ultima estate, con una serie di operazioni che hanno cambiato per sempre il corso della storia azzurra. E che adesso potrebbero tornare nuovamente alla ribalta in vista della prossima stagione.

Napoli, Giuntoli ha pronto il capolavoro per il 2024: per i tifosi e Spalletti la firma sarà una manna

Attenzione dunque all’operato di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli programma già la prossima stagione e al centro delle sue priorità c’è un accordo e una firma molto importante. Quale? Quella di Piotr Zielinski. Il fortissimo centrocampista polacco è in scadenza nel 2024 con gli azzurri ed il suo rinnovo sarà presto tema di discussione.

Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, l’ex Empoli ed Udinese si siederà al tavolo delle trattative con il Napoli al termine di questa stagione. Di lì, tutte le parti proveranno ad arrivare ad una soluzione come. Giuntoli prepara il capolavoro: una permanenza di Zielinski a cifre comunque sostenibili dal nuovo monte ingaggi azzurro, oppure una cessione obbligata con tanto di rimpiazzo nel corso dell’estate. Ad ogni modo, i tifosi e Luciano Spalletti sperano di poter fare affidamento sul jolly polacco ancora a lungo: la sua firma sul rinnovo sarebbe una piccola (ma grande) manna.