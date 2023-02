❌ Spezia-Napoli, Spalletti perde pezzi: questa davvero non ci voleva

Brutte notizie per Luciano Spalletti in vista di Spezia-Napoli: il tecnico toscano dovrà fare a meno di un big. Questa ora non ci voleva, il motivo

La vittoria con la Roma è stato un ennesimo segnale inviato al campionato. Il Napoli si sarebbe potuto accontentare di un pareggio tutto sommato comodo contro Mourinho e i suoi uomini. E invece, la ferocia e la voglia, con cui gli azzurri hanno inseguito la vittoria nell’ultimo quarto d’ora, sono state a dir poco esemplari. Non solo per abnegazione, ma anche e soprattutto per mentalità: la formazione di Luciano Spalletti è affamata di vittorie e non vuole lasciare proprio nulla per strada.

Per questo, la gara di La Spezia fa relativamente stare i tranquilli i tifosi. Il divario tecnico tra le due squadre è di per sé molto, molto ampio, ma a rasserenare ulteriormente la piazza azzurra è la mentalità con cui questo Napoli affronta chiunque. Contro gli uomini di Luca Gotti, però, bisogna sempre prestare la massima attenzione. La gara dell’andata fu sudatissima, con Spalletti che la portò a casa soltanto nel finale con la prima rete in azzurro di Giacomo Raspadori. Quello di oggi è un Napoli completamente diverso, anche se il tecnico di Certaldo rischia di dover fare a meno di una pedina molto importante.

Spezia-Napoli, l’influenza colpisce ancora: Spalletti rischia di perdere un altro pezzo importante

Pedina che ha il nome e cognome di Tanguy Ndombele. Il francese è stato uno dei subentrati più positivi in questo 2023 e in Spezia-Napoli si sarebbe potuto candidare anche per una maglia da titolare, al posto di Zambo Anguissa. E invece, l’ex Tottenham e Lione rischia di restare a casa e saltare la trasferta in Liguria, a causa di un problema fisico che potrebbe tenerlo fuori già al Picco.

Come riporta l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’: l’influenza, che ieri ha portato Ndombele a saltare la ripresa degli allenamenti a Castel Volturo, potrebbe mietere una nuova vittima nel gruppo di Luciano Spalletti. Il francese è a rischio forfait per il weekend, proprio come capitò a Kvaratskhelia in occasione del match dell’Arechi, contro la Salernitana.