Napoli, tifosi in delirio: la notizia è una manna anche per ADL

Il Napoli gioisce pur senza aver giocato: il risultato in Coppa Italia si rivela inaspettatamente una notizia positiva in chiave scudetto.

La Cremonese batte anche la Roma e va in semifinale di Coppa Italia, e a Napoli i tifosi festeggiano. Un altro episodio della rivalità tra partenopei e giallorossi? No, nulla di tutto questo né tantomeno di ricollegabile ai drammatici fatti dell’autogrill di Badia al Pino. Semplicemente, una bella notizia in chiave scudetto, con la corsa per il titolo della Serie A che prosegue.

Il Napoli, come sappiamo, guida la classifica del campionato italiano con 13 punti di vantaggio sull’Inter seconda, e proprio domenica scorsa ha battuto anche la Roma al Maradona. Il gioco espresso dal Napoli è nettamente il migliore in Italia e tra i migliori a livello internazionale, e il vantaggio accumulato è confortante, ma ancora non basta. Il campionato è infatti ancora molto lungo, se consideriamo che siamo appena alla 20a giornata.

Stagione lunga in cui i campani si sono tolti “l’impiccio” della Coppa Italia venendo eliminati proprio dalla Cremonese nel turno precedente, ma che sono ancora in corsa in Champions League. Con quasi metà campionato ancora da disputare, è troppo presto per cantare vittoria, ma molti indizi fanno ben sperare i tifosi per il successo finale. Indizi tecnici e sportivi, ovviamente, ma non soltanto quelli.

Napoli, i dati da scudetto: la coincidenza è clamorosa

Chiamiamola scaramanzia: se questo sarà davvero l’anno giusto, forse lo dicono anche i corsi e i ricorsi della storia. Il Napoli ha infatti già vinto due scudetti, ma il titolo nazionale gli sfugge ormai dal 1990, per cui vincere quest’anno sarebbe davvero clamoroso. Ma il primo campionato arrivò nel 1986/1987, e in rapporto a quella data, oggi, non mancano le incredibili coincidenze.

Era ovviamente il campionato successivo al titolo mondiale vinto dall’Argentina, che nel frattempo è diventata campione del mondo lo scorso dicembre. Un caso, a cui però si aggiunge proprio la semifinale di Coppa Italia raggiunta dalla Cremonese, come già era avvenuto nel 1986/1987. Certo, all’epoca la squadra di Rampulla, Lombardo e Nicoletti militava solo in Serie B, mentre quest’anno almeno sta in Serie A.