💰 Napoli, pioggia di milioni in arrivo: De Laurentiis se la gode

Buone notizie in arrivo per il Napoli: una vera e propria pioggia di milioni è dietro la porta, a godere è soprattutto il patron De Laurentiis.

Continua il momento magico del Napoli, padrone e dominatore di questo campionato. Gli azzurri allenati e guidati da Luciano Spalletti sono primi in classifica con un distacco di ben tredici punti dalla seconda. Un qualcosa di assolutamente incredibile, che restituisce la forza e l’impegno che l’undici partenopei sta mettendo in mostra settimana dopo settimana. E ora gli obiettivi che può raggiungere la formazione campana appaiono davvero senza limiti.

Obiettivi che possono trascendere anche la Serie A. Questo Napoli, dopotutto, ha fatto benissimo persino in Champions League, affrontando senza paure o timori reverenziali un girone davvero complicato. E anche quello, dominandolo come mai nessuna squadra italiana era riuscita a fare. Insomma, la formazione di Spalletti quest’anno sembra essere stata costruita per riscrivere record su record, nel mentre che una vera e propria pioggia di milioni di euro è in arrivo nelle casse della società azzurra. E a godersela, è soprattutto il patron Aurelio De Laurentiis.

Napoli, l’opera di Giuntoli e Spalletti ora vale milioni per De Laurentiis: quanti soldi pronti ad arrivare

Come riporta e sottolinea l’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, il Napoli di ADL ha già incassato l’importante cifra di 65,4 milioni di euro. Come? Tutti proventi arrivati grazie alla Champions League. E ancora, ulteriori 4 milioni arrivano dalla prima parte del market pool dovuto al terzo posto raggiunto lo scorso anno in classifica. E poi, 15,6 milioni per la qualificazione ai gironi, 18,2 per il ranking storico e altri 14 per le cinque vittorie raggiunte nelle sei gare di Champions. E non è tutto: vanno aggiunti anche ulteriori 9,6 milioni di euro per il passaggio agli ottavi di finale.

Insomma, una vera e propria pioggia di danaro per De Laurentiis. Il patron adesso mette il mirino sul passaggio del turno in Champions League: in caso di passaggio del turno, il capolavoro di Giuntoli e Spalletti porterebbero in cassa altri 10,6 milioni di euro.