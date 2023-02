😔 Napoli, questa non ci voleva: Spalletti ora è nei guai

Il Napoli capolista della Serie A è al lavoro in vista del prossimo impegno di Serie A a La Spezia contro la formazione di Luca Gotti.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più al comando della Serie A. Gli azzurri sono nettamente avanti, tredici punti sopra l’Inter e addirittura quindici punti sopra al Milan campione d’Italia. Nell’ultimo turno di campionato il club azzurro ha battuto 2 a 1 la Roma di Josè Mourinho, vincendo l’ennesimo big match della stagione. Gli azzurri sembrano essere davvero molto vicini al terzo scudetto della propria storia.

Domenica la formazione partenopea ha la possibilità di allungare ancora in classifica e chiudere (se ce ne fosse il bisogno) qualsiasi voce riguardo la lotta scudetto. A San Siro domenica sera andrà in scena il derby di Milano mentre gli azzurri affronteranno lo Spezia in trasferta. Uno scontro non semplicissimo con la formazione di Gotti, apparsa molto insidiosa in questa stagione.

Il Napoli è atteso da una serie di sfide non impossibili in campionato e nel mezzo dovrà preparare al meglio un doppio confronto con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, hanno in caso di vittoria, l’opportunità di raggiungere per la prima volta nella propria storia, i Quarti della principale competizione europea.

Napoli, piccolo allarme in vista dello Spezia?

La sfida contro lo Spezia è molto attesa dal club e dai tifosi azzurri e il Napoli vuole proseguire la striscia consecutiva. Il club partenopeo affronterà una squadra in totale emergenza, ma nelle ultime ore c’è un piccolo allarme anche riguardo la formazione di Luciano Spalletti.

Il Napoli ha pubblicato il report odierno degli allenamenti, la squadra è al lavoro in vista del match di domenica ma Spalletti potrebbe fare i conti con qualche problemino. Rrahmani, Lobotka e Zielinski hanno svolto allenamento differenziato oggi, distanti dai compagni e con condizioni quindi da valutare. La società non ha dato ulteriori notizie sulle condizioni dei tre ma anche se piccolo c’è un allarme in vista della sfida di Serie A. I tifosi attendono novità.