✍🏻 “Meno di 20 milioni, si chiude”: Napoli, che colpo di De Laurentiis!

Aurelio De Laurentiis non ha dubbi. Il presidente del Napoli ha ormai deciso, colpo che si chiuderà per meno di 20 milioni di euro.

La stagione è ancora lunga. Il Napoli capolista guarda di sicuro al futuro con grande fiducia, ma al tempo stesso comincia a studiare quelle che saranno le mosse necessarie per il proprio futuro. La squadra azzurra, ad oggi, rappresenta una realtà consolidata e di sicuro in grado di mettere in piedi un girone di ritorno straordinario, che potrebbe finalmente portare a quel grande risultato che si chiama Scudetto. I presupposti ci sono, la strada indicata sembra quella giusta ed anche Luciano Spalletti è ben consapevole che quest’anno l’occasione è davvero ghiotta.

L’epilogo di questa stagione, ovviamente, condizionerà anche il futuro. Per Cristiano Giuntoli, da giugno in poi, si aprirà una nuova fase che sarà indirizzata da come il Napoli concluderà quest’annata che potrebbe risultare davvero gloriosa. Certo, ci sono anche delle questioni interne da chiarire e sulle quali la società sta già facendo delle valutazioni importanti.

Napoli, tutto pronto per il riscatto di Simeone

Uno dei nomi sui quali si sta riflettendo molto in questi giorni è quello di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino rappresenta ormai una realtà consolidata, ed il Napoli ha grande fiducia nelle sue capacità. Fino a questo momento il numero 18 azzurro è andato anche oltre le aspettative, facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa. Ecco perché in casa partenopea si guarda a quello che sarà il futuro del figlio d’arte.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe già deciso cosa fare con Simeone. Il Napoli pagherà, infatti, la clausola da 18 milioni di euro per riscattare Simeone. Non ci sono dubbi e non sono previsti dietrofront, anche perchè proprio i mesi di permanenza all’ombra del Vesuvio hanno dato grande consapevolezza sul valore di Simeone. Anche per il futuro il club vuole avvalersi delle sua presenza all’interno della rosa, e c’è grande fiducia sul fatto che rappresenterà ancora un elemento importante per il Napoli.