“Meglio di Maradona”: Napoli, l’annuncio in conferenza spiazza tutti

Sul Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo il successo contro la Roma di Mourinho, bisogna registrare un annuncio che ha sopreso tutti.

Il Napoli ha battuto anche la Roma di José Mourinho. Gli azzurri, seppur soffrendo, hanno infatti sconfitto il team capitolino con il risultato di 2-1. Con il successo contro i giallorossi, ed anche il tracollo del Milan di Stefano Pioli contro il Sassuolo, il team campano ha adesso la bellezza di tredici punti sull’Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante questo super vantaggio, il Napoli, almeno sulla carta, ha l’occasione di poter aumentare ancora di più il proprio margine. Domenica prossima, esattamente alle ore 12.30, gli uomini guidati da Luciano Spalletti saranno di scena al Picco per sfidare lo Spezia di Luca Gotti, mentre l’Inter giocherà il derby contro il Milan.

Tuttavia, lo stesso Spalletti sa benissimo che la gara contro lo Spezia non va assolutamente sottovalutata, anzi. I liguri, infatti, hanno cinque punti di vantaggio sul Verona terzultimo e non possono permettersi il lusso di perdere un’altra partita. Il Napoli, dal canto suo, vuole continuare la propria striscia di vittorie che ha portato con sé vari record.

L’annuncio di Gasperini in conferenza stampa spiazza tutti: “Questo Napoli ha un rendimento migliore di quello di Maradona”

Il Napoli, di fatto, sta facendo un percorso così netto che lo stesso Gian Piero Gasperini ha sorpreso tutti con alcune sue dichiarazioni. Il tecnico dell’Atalanta, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Sassuolo, ha infatti parlato così del team azzurro: “Quello che stanno facendo gli azzurri è qualcosa di straordinario, magari anche con un rendimento migliore anche del Napoli di Maradona”.

Gian Piero Gasperini ha poi continuato il suo intervento: “L’Atalanta in questi anni ha polverizzato quasi tutti i record. Questo club non ha 20-30 scudetti. Non è riuscita, forse, a portare a casa la Coppa Italia, viste le due finali giocate. Non mi mancano i trofei, abbiamo raggiunto dei risultati che questa società non aveva mai raggiunto”.