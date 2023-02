💪 Napoli, è tutto vero: ufficiale, De Laurentiis può esultare

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, oltre al primato in classifica, sono arrivate delle ottime notizie.

Tutti attendevano il mese di gennaio per verificare le condizioni del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, avevano in calendario delle gare come quelle contro Inter, Juventus, Roma e Salernitana (senza dimenticare la Sampdoria di Dejan Stankovic). Nonostante le speranze delle dirette inseguitrici, il team campano è riuscito addirittura ad aumentare il proprio vantaggio sul secondo posto.

Gli azzurri, infatti, sono arrivati alla pausa per lasciare spazio al Mondiale in Qatar con otto punti di margine sul Milan secondo, mentre adesso ne hanno ben tredici sull’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, Luciano Spalletti ha voluto tenere alta la guardia.

Il tecnico toscano, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti fatto un appello ai sostenitori del team azzurro: “I tifosi ci stiano vicini, è più importante il loro sostegno di quello che posso dare io sul campo”. Spalletti, di fatto, è consapevole che la sua squadra non ha il lusso di potersi rilassare. Anzi, visto il calendario, il Napoli deve cogliere l’occasione di allungare ancora sulle proprie avversarie.

Napoli, Aurelio De Laurentiis può esultare anche per la Primavera azzurra: prima convocazione per Simone Bonavita

Nel frattempo, oltre al super campionato della prima squadra, Aurelio De Laurentiis può esultare anche per la Primavera azzurra. Per la gara di domani contro l’Inter, infatti, Nicolò Frustalupi ha convocato anche il nuovo acquisto Simone Bonavita.

Il classe 2004, infatti, è arrivato sotto l’ombra del Vesuvio proprio nelle ultime ore di calciomercato. Il giovane calciatore, di origini campane, è un centrocampista che darà una grossa mano a Nicolò Frustalupi per cercare di ottenere la salvezza.

Gli azzurrini, infatti,sono al quattordicesimo posto in piena zona play-out. L’ex vice di Walter Mazzarri spera di ottenere dei punti importanti già nella gara contro l’Inter, anche perché i nerazzurri hanno solo un punto in più in classifica.