“Sono simili…”: Napoli, il messaggio su De Laurentiis spiazza tutti

Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni molto particolari, oltre a parole d’omaggio che hanno fatto piacere al club azzurro. In uno dei pensieri rilasciati è stato coinvolto anche Aurelio De Laurentiis. Questo il pensiero che ha riguardato il presidente.

Il Napoli ha svolto alcune operazioni mirate in ottica calciomercato nel corso del mese di gennaio da poco concluso. Una di queste, la principale, ha coinvolto Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini. In uno scambio che ha coinvolta ben tre società, con l’Atalanta proprietaria dell’ex giocatore viola.

A tal proposito, ha parlato proprio Sirigu dalle file appunto della Fiorentina, suo nuovo club di appartenenza. Questo l’intervento in conferenza stampa del portiere italiano.

Napoli, le prime dichiarazioni di Sirigu dopo l’addio: parole al miele per il club azzurro e paragone per De Laurentiis

Così, quindi, per la prima volta da quando è arrivato alla Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa Salvatore Sirigu. Il portiere della Viola ha affermato: “È spuntata questa possibilità. Io e il mio entourage ci abbiamo riflettuto ed è sembrata la miglior cosa per il momento. Lascio Napoli con dispiacere, mi sono trovato bene. Ma questo significa anche quale valore abbia la Fiorentina”.

Il giocatore ha poi continuato il discorso facendo un augurio al club azzurro: “Ho avuto la fortuna di far parte di squadre importanti, porto esperienza fuori e dentro al campo. Auguro al Napoli che le cose vadano per il verso giusto, così come noi possiamo toglierci soddisfazioni qui. L’esperienza che ho è di credere in alcuni principi. Quello fondamentale è il lavoro quotidiano, penso di poter spiegare come sviluppare una carriera ed essere vincenti”.

Infine, il confronto tra De Laurentiis e Commisso: “Sotto un certo punto di vista sono simili, perché sicuramente hanno due personalità molto forti. Commisso in tutti i giorni che sono stato qui è sempre stato vicino alla squadra, ha seguito gli allenamenti. E questo fa con tutti quelli che lavorano nella Fiorentina. Al di fuori il lato umano viene dato per scontato ma qui non è preso sottogamba, sembra davvero quasi un padre di famiglia“.